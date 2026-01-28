Η ψηφιακή υπερπαραγωγή για τη Φρίντα Κάλο από 6/2 στην Αθήνα

Η Μεξικανή δημιουργός παρουσιάζεται πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα/σύμβολο που τη συνοδεύει. Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της -μία ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες-, μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και υψηλή τεχνολογία.

Η διεθνής ψηφιακή έκθεση «Frida Kahlo: Beyond the Icon, The Immersive Experience» έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Mια από τις διασημότερες γυναίκες ζωγράφους όλων των εποχών θα «ζωντανέψει» στην Αθήνα.

Διαβάστε τις εφαρμογές που περιλαμβάνει:

Στο «Βωμό» προσφέρεται γεύση της Ημέρας των Νεκρών (Día de Muertos, το μεξικανικό έθιμο, κατά το οποίο οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).

Η εγκατάσταση «Διαδραστική Στοά» παρακινεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.

Η «Στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε» είναι ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.

Το «Όνειρο» μας οδηγεί εκεί όπου γεννήθηκε η τόσο αναγνωρίσιμη τέχνη της Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μία ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.

Η Pulqueria Lα Rosita είναι η παραδοσιακή μεξικανική ταβέρνα, όπου η Φρίντα δίδασκε ζωγραφική, ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις παραδόσεις της χώρας τους και να αναβιώσουν τα έθιμα.

Θα λειτουργεί και Αίθουσα Εμβύθισης: Η θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση παρουσιάζει τα γεγονότα και τις εμπειρίες που ανέδειξαν την πορεία της Φρίντα Κάλο και συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, μέσα από προβολές συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. με τη συνοδεία της μαγικής μουσικής του Ραφέλ Πλάνα (περιλαμβάνονται φωτογραφικό αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και απεικονίσεις χώρων που σημάδεψαν την προσωπική και ιστορική της διαδρομή).

Επιπλέον θα υπάρχουν πληροφορίες σε πίνακες σε μορφή χρονολογίου με αντίγραφα πολλών έργων τέχνης και ιστορικών φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένου του πινάκων Δύο Φρίντες και του El Sueño, του πρόσφατα πιο ακριβοπουλημένου πίνακα γυναίκας καλλιτέχνη όλων των εποχών, αξίας 56 εκατ. δολαρίων.

Στο Photo Booth ο κόσμος θα φτιάχνει το δικό του πορτρέτο, εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία της Φρίντα.

Το Flower Wall αποτελεί μια εικαστική εγκατάσταση με φωτογραφική απεικόνιση της Φρίντα πλαισιωμένη από πλούσια ανθο-σύνθεση, εμπνευσμένη από τη στενή της σχέση με τη φύση, τη μεξικανική λαϊκή παράδοση και τη συμβολική χρήση των λουλουδιών στην εικόνα και την ταυτότητά της. Ιδανική δηλαδή για αναμνηστική φωτογραφία.

*Διάρκεια έκθεσης: Έως 31 Μαΐου/ Δευτέρα: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)

Ειδήσεις Τώρα

Φαντασμαγορική «κόντρα» Chanel και Dior στην Paris Couture Week, απίθανες εικόνες!

Παρίσι: H ασύλληπτη couture Schiaparelli και η άφιξη της… βασίλισσας Τεγιάνα Τέιλορ

Βαγγέλης Λιόλιος και Προμηθέας στο «βάθρο» της Καλλιπάτειρας, φλας στο πληθωρικό event