Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Oscars 2026: «Εσκισαν» τα Valentino κεντημένα λουλούδια και τα iconic Chanel φτερά

Oscars 2026: «Εσκισαν» τα Valentino κεντ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Ένα red carpet με περισσότερο μαξιμαλισμό και σχεδιαστικό fun κατά τα διεθνή περιοδικά

Πολύ ανανεωμένο το κόκκινο χαλί στην φετινή απονομή των Οσκαρ.

Οι ειδικοί μάλιστα ανακήρυξαν βαρετές τις αμέσως περασμένες χρονιές συγκριτικά με το 2026. Χάρη στους νέους creative directors στα κορυφαία ευρωπαικά ατελιέ, το βεστιάριο στο Χόλιγουντ αντικατόπτριζε αυτή ακριβώς την αλλαγή σκυτάλης.

Ο Alessandro Michele στο τιμόνι του Valentino επανέφερε στο προσκήνιο το «floral embroidery» πάνω στην Αν Χάθαγουέι. Η μαύρη στράπλες τουαλέτα της, σε «γοργονέ» γραμμή με ροζ ανθάκια και νοσταλγική γοητεία κρίθηκε ως η πλέον αξιομνημόνευτη. Θύμισε θρυλικά φορέματα των Χάλε Μπέρι, Κέιτ Μπλάνσετ.  Η στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή με την (ντυμένη στην ίδια λογική) Αννα Γουίντουρ έγινε αυτόματα viral.

Αν Χάθαγουέι με Valentino Couture και το κολιέ «Neoclassical Starlight» της Bulgari με διαμάντια πάνω από 35 καράτια

Το στιγμιότυπο με την Αννα Γουίντουρ στη σκηνή

Αννα Γουίντουρ με Dior

Ταυτόχρονα, οι πιο περιζήτητες stars όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τεγιάνα Τέιλορ ντύθηκαν με τα πιο αναγνωρίσιμα Chanel φτερά των τελευταίων πολύκροτων catwalks. Το παράδειγμά τους ακολούθησε και η Ντέμι Μουρ με Gucci. Ο οίκος Dior πάντως επίσης έλαμψε στο event με δημιουργίες γεμάτες χάρη, ανάγλυφο και τρισδιάστατο διάκοσμο.

Η θριαμβεύτρια της βραδιάς Τζέσι Μπάκλει φόρεσε μια custom ανοιξιάτικη διχρωμία Chanel by Mathieu Blazy μνημονεύοντας το style της Γκρέις Κέλι.

Nικόλ Κίντμαν με Chanel

Τεγιάνα Τέιλορ με Chanel τουαλέτα και ογκώδες περιδέραιο Tiffany με πετράδι 18 καρατίων

Nτέμι Μουρ με Gucci

Tζέσι Μπάκλει με Chanel

Τα πιο μινιμαλιστικά looks με sexy ανοίγματα εκπροσώπησαν Γκουίνεθ Πάλτροου, Εμμα Στόουν, Ρενάτε Ράινσβε. Πιο ρομαντικές ήταν οι Ελ Φάνινγκ, Ρόουζ Μπερνς. 

Eμμα Στόουν με Louis Vuitton

Ρενάτε Ρέινσβε με Louis Vuitton

Eλ Φάνινγκ με Givenchy και απίθaνα κοσμήματα Cartier του 1904.

Ρόουζ Μπερν με Dior

Η πολυφωτογραφημένη Κάιλι Τζένερ συνοδεύοντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ, επέμεινε στο ύφος σεξοβόμβας με κατακόκκινο φόρεμα Schiaparelli (που είχε ξαναφορέσει σε πιο διακριτικό χρώμα). Δεν θεωρήθηκε κομψή αλλά αυθεντική παρουσία.

Τα κοσμήματα ήταν ολόγυρα ήταν όπως πάντα εκτυφλωτικά.

Kάιλι Τζένερ με Schiaparelli και ογκώδες περιδέραιο Lorraine Schwartz

Δείτε κι άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν. Θα εντοπίσετε ακόμα, τούλια, ντραπέ, peplum και layers από βολάν. 

Kέιτ Χάντσον με Armani Prive και κοσμήματα με σπάνια πράσινα διαμάντια by Garatt

Ejae με Dior

Oντέσα Α΄Ζιον με Valentino

Mίστι Κόπλαντ με David Koma

Kρίστεν Ντανστ με Celine

Ζόε Σαλντάνα με Saint Laurent και Cartier μενταγιόν με ρουμπίνια

Φελίσιτι Τζόουνς με Prada

Μίκι Μάντισον με Dior

Aμι Μάντιγκαν με Dior

Mία Γκοθ με Dior

Xάιντι Κλουμ με Chrome Hearts

Μπάρμπι Φερέιρα με GapStudio by Zac Posen

Tσέιζ Ινφίνιτι με Louis Vuitton

Iσα Αμπάνι με Valentino vintage

Aντριεν Μπρόντι με Gucci

Πέντρο Πασκάλ με Chanel, Λεονάρντο ντι Κάπριο με Dior

Mάικλ Μπι Τζόρνταν με Louis Vuitton, Tιμοτέ Σαλαμέ με Givenchy

Βιτόρια Τσερέτι με Alaia

Tζέικομπ Ελόρντι με Bottega Veneta

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Best View
Events
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View