Oscars 2026: «Εσκισαν» τα Valentino κεντημένα λουλούδια και τα iconic Chanel φτερά

Ένα red carpet με περισσότερο μαξιμαλισμό και σχεδιαστικό fun κατά τα διεθνή περιοδικά
Πολύ ανανεωμένο το κόκκινο χαλί στην φετινή απονομή των Οσκαρ.
Οι ειδικοί μάλιστα ανακήρυξαν βαρετές τις αμέσως περασμένες χρονιές συγκριτικά με το 2026. Χάρη στους νέους creative directors στα κορυφαία ευρωπαικά ατελιέ, το βεστιάριο στο Χόλιγουντ αντικατόπτριζε αυτή ακριβώς την αλλαγή σκυτάλης.
Ο Alessandro Michele στο τιμόνι του Valentino επανέφερε στο προσκήνιο το «floral embroidery» πάνω στην Αν Χάθαγουέι. Η μαύρη στράπλες τουαλέτα της, σε «γοργονέ» γραμμή με ροζ ανθάκια και νοσταλγική γοητεία κρίθηκε ως η πλέον αξιομνημόνευτη. Θύμισε θρυλικά φορέματα των Χάλε Μπέρι, Κέιτ Μπλάνσετ. Η στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή με την (ντυμένη στην ίδια λογική) Αννα Γουίντουρ έγινε αυτόματα viral.
Αν Χάθαγουέι με Valentino Couture και το κολιέ «Neoclassical Starlight» της Bulgari με διαμάντια πάνω από 35 καράτια
Το στιγμιότυπο με την Αννα Γουίντουρ στη σκηνή
Αννα Γουίντουρ με Dior
Ταυτόχρονα, οι πιο περιζήτητες stars όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τεγιάνα Τέιλορ ντύθηκαν με τα πιο αναγνωρίσιμα Chanel φτερά των τελευταίων πολύκροτων catwalks. Το παράδειγμά τους ακολούθησε και η Ντέμι Μουρ με Gucci. Ο οίκος Dior πάντως επίσης έλαμψε στο event με δημιουργίες γεμάτες χάρη, ανάγλυφο και τρισδιάστατο διάκοσμο.
Η θριαμβεύτρια της βραδιάς Τζέσι Μπάκλει φόρεσε μια custom ανοιξιάτικη διχρωμία Chanel by Mathieu Blazy μνημονεύοντας το style της Γκρέις Κέλι.
Nικόλ Κίντμαν με Chanel
Τεγιάνα Τέιλορ με Chanel τουαλέτα και ογκώδες περιδέραιο Tiffany με πετράδι 18 καρατίων
Nτέμι Μουρ με Gucci
Tζέσι Μπάκλει με Chanel
Τα πιο μινιμαλιστικά looks με sexy ανοίγματα εκπροσώπησαν Γκουίνεθ Πάλτροου, Εμμα Στόουν, Ρενάτε Ράινσβε. Πιο ρομαντικές ήταν οι Ελ Φάνινγκ, Ρόουζ Μπερνς.
Eμμα Στόουν με Louis Vuitton
Ρενάτε Ρέινσβε με Louis Vuitton
Eλ Φάνινγκ με Givenchy και απίθaνα κοσμήματα Cartier του 1904.
Ρόουζ Μπερν με Dior
Η πολυφωτογραφημένη Κάιλι Τζένερ συνοδεύοντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ, επέμεινε στο ύφος σεξοβόμβας με κατακόκκινο φόρεμα Schiaparelli (που είχε ξαναφορέσει σε πιο διακριτικό χρώμα). Δεν θεωρήθηκε κομψή αλλά αυθεντική παρουσία.
Τα κοσμήματα ήταν ολόγυρα ήταν όπως πάντα εκτυφλωτικά.
Kάιλι Τζένερ με Schiaparelli και ογκώδες περιδέραιο Lorraine Schwartz
Δείτε κι άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν. Θα εντοπίσετε ακόμα, τούλια, ντραπέ, peplum και layers από βολάν.
Kέιτ Χάντσον με Armani Prive και κοσμήματα με σπάνια πράσινα διαμάντια by Garatt
Ejae με Dior
Oντέσα Α΄Ζιον με Valentino
Mίστι Κόπλαντ με David Koma
Kρίστεν Ντανστ με Celine
Ζόε Σαλντάνα με Saint Laurent και Cartier μενταγιόν με ρουμπίνια
Φελίσιτι Τζόουνς με Prada
Μίκι Μάντισον με Dior
Aμι Μάντιγκαν με Dior
Mία Γκοθ με Dior
Xάιντι Κλουμ με Chrome Hearts
Μπάρμπι Φερέιρα με GapStudio by Zac Posen
Tσέιζ Ινφίνιτι με Louis Vuitton
Iσα Αμπάνι με Valentino vintage
Aντριεν Μπρόντι με Gucci
Πέντρο Πασκάλ με Chanel, Λεονάρντο ντι Κάπριο με Dior
Mάικλ Μπι Τζόρνταν με Louis Vuitton, Tιμοτέ Σαλαμέ με Givenchy
Βιτόρια Τσερέτι με Alaia
Tζέικομπ Ελόρντι με Bottega Veneta
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr