Oscars 2026: «Εσκισαν» τα Valentino κεντημένα λουλούδια και τα iconic Chanel φτερά

Πολύ ανανεωμένο το κόκκινο χαλί στην φετινή απονομή των Οσκαρ.

Οι ειδικοί μάλιστα ανακήρυξαν βαρετές τις αμέσως περασμένες χρονιές συγκριτικά με το 2026. Χάρη στους νέους creative directors στα κορυφαία ευρωπαικά ατελιέ, το βεστιάριο στο Χόλιγουντ αντικατόπτριζε αυτή ακριβώς την αλλαγή σκυτάλης.

Ο Alessandro Michele στο τιμόνι του Valentino επανέφερε στο προσκήνιο το «floral embroidery» πάνω στην Αν Χάθαγουέι. Η μαύρη στράπλες τουαλέτα της, σε «γοργονέ» γραμμή με ροζ ανθάκια και νοσταλγική γοητεία κρίθηκε ως η πλέον αξιομνημόνευτη. Θύμισε θρυλικά φορέματα των Χάλε Μπέρι, Κέιτ Μπλάνσετ. Η στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή με την (ντυμένη στην ίδια λογική) Αννα Γουίντουρ έγινε αυτόματα viral.