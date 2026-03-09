Η πρώτη αθλήτρια πρέσβειρα της Uniqlo είναι η tennis star Εμμα Ραντουκάνου

H 23χρονη Βρετανίδα στέφθηκε ambassador όπως οι Ρότζερ Φέντερερ και Κέιτ Μπλάνσετ
«Μεγάλη τιμή και μεγάλο προνόμιο να είμαι η μόνη γυναίκα sport ambassador της Uniqlo» δήλωσε η διάσημη τενίστρια Εμμα Ραντουκάνου. Η 23χρονη Βρετανίδα – κορυφαία πρωταθλήτρια στη χώρα της-θα εκπροσωπεί το δημοφιλές ιαπωνικό brand παγκοσμίως προωθώντας το LifeWear μέσω της καριέρας της. Στο πρόσωπό της θα προβάλλονται οι αξίες της λειτουργικότητας, της απλότητας και της καθημερινής απόδοσης.
Μάλιστα, ανέλαβε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των ρούχων της στο γήπεδο και σε δραστηριότητες κοινοτικής δέσμευσης. Θα πρωτοστατήσει στο πρόγραμμα Next Generation Development για ταλαντούχους νέους παίκτες τένις ή νέους παίκτες από υποβαθμισμένες περιοχές. «Φόρεσα ρούχα Uniqlo μερικές φορές κατά τη διάρκεια των δοκιμών και πραγματικά σκέφτηκα ότι η λειτουργικότητα ήταν εξαιρετική. Η Uniqlo προσφέρει μια ποικιλία ειδών, κατάλληλων για όλες τις καιρικές συνθήκες και θεωρείται εξαιρετικά εξειδικευμένη παρουσία στον τεχνικό τομέα».
Η επιλογή της Ραντουκάνου μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα commercial πρόσωπα του γυναικείου τένις, με ισχυρό appeal τόσο στο performance όσο και στο lifestyle κοινό. (Εχει φθάσει στο νούμερο 19 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά ο κόσμος της μόδας την έχει προσέξει από τα πρώτα της βήματα.
Ο Ρότζερ Φέντερερ παραμένει βέβαια ο σημαντικότερος πρεσβευτής του Ιαπωνικού brand, έχοντας υπογράψει 10ετες συμβόλαιο το 2018 με ετήσιες αποδοχές 30 εκ. δολάρια.
Η ίδια η Ραντουκάνου μιλώντας στη βρετανική Vogue τόνισε: «Τα ρούχα είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Στη Uniqlo είναι για όλους και για κάθε περίσταση. Δούλεψα με την creatice director Clare Waight-Keller και ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Θέλω πραγματικά να αποτελέσω ένα θετικό πρότυπο για τη νεότερη γενιά».
