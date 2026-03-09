Η πρώτη αθλήτρια πρέσβειρα της Uniqlo είναι η tennis star Εμμα Ραντουκάνου

«Μεγάλη τιμή και μεγάλο προνόμιο να είμαι η μόνη γυναίκα sport ambassador της Uniqlo» δήλωσε η διάσημη τενίστρια Εμμα Ραντουκάνου. Η 23χρονη Βρετανίδα – κορυφαία πρωταθλήτρια στη χώρα της-θα εκπροσωπεί το δημοφιλές ιαπωνικό brand παγκοσμίως προωθώντας το LifeWear μέσω της καριέρας της. Στο πρόσωπό της θα προβάλλονται οι αξίες της λειτουργικότητας, της απλότητας και της καθημερινής απόδοσης.

Μάλιστα, ανέλαβε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των ρούχων της στο γήπεδο και σε δραστηριότητες κοινοτικής δέσμευσης. Θα πρωτοστατήσει στο πρόγραμμα Next Generation Development για ταλαντούχους νέους παίκτες τένις ή νέους παίκτες από υποβαθμισμένες περιοχές. «Φόρεσα ρούχα Uniqlo μερικές φορές κατά τη διάρκεια των δοκιμών και πραγματικά σκέφτηκα ότι η λειτουργικότητα ήταν εξαιρετική. Η Uniqlo προσφέρει μια ποικιλία ειδών, κατάλληλων για όλες τις καιρικές συνθήκες και θεωρείται εξαιρετικά εξειδικευμένη παρουσία στον τεχνικό τομέα».