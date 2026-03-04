Η Burberry γιορτάζει 170 χρόνια της iconic καμπαρντίνας με ασπρόμαυρα πορτρέτα stars

To διάσημο βρετανικό label Burberry γιορτάζει τα 170 χρόνια της εμβληματικής καμπαρντίνας.

Στην επετειακή καμπάνια σμίγουν λαμπερά ονόματα του θεάματος και της μόδας: Τζόναθαν Μπέιλι, Τεγιάνα Τέιλορ, Μάθιου Μακφάιντεν, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς, Κέιτ Μος, Κένταλ Τζένερ, Ρόζι Χάντιγκτον ξεχωρίζουν στο team των icons- ambassadors.

Φωτογραφημένη από τον Tim Walker, η σειρά των οικείων ασπρόμαυρων πορτρέτων αποπνέει αμεσότητα. Ο γιακάς στις καμπαρντίνες είναι ανασηκωμένος, η ζώνη χαλαρά δεμένη.

Προωθούνται στην αγορά τα καθιερωμένα trench coats της Heritage Collection (που παραμένει διαχρονική αγορά -επένδυση) αλλά λανσάρονται και νέες προτάσεις όπως το καινούριο σχέδιο Mayfair.