«Χλιαρές» οι πρώτες εντυπώσεις από την επιστροφή της Maria Grazia Chiuri στον Fendi

Μια collection χαμηλών τόνων, βασισμένη στη ρευστή απλότητα και το μαύρο χρώμα, παρουσίασε η Maria Grazia Chiuri στο τιμόνι του οίκου Fendi.

Η σχεδιάστρια που απογείωσε τις εισπράξεις και την επιρροή του Dior παγκοσμίως, επέστρεψε στη Ρώμη χωρίς να κάνει τελικά το μεγάλο «μπαμ». Ενώ δηλαδή όλοι περίμεναν στην πρώτη της συλλογή να «ταράξει τα νερά» επέλεξε ασφαλείς συνταγές, που ήδη έχουμε ξαναφορέσει…

Στον Fendi, όπου κάποτε έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα (πριν μεσουρανήσει σε Valentino και Dior) απέφυγε ξεκάθαρα τους εντυπωσιασμούς. Με moto το «Less I, More Us» έδειξε μια συλλογή διακριτικότητας και άνεσης. Ηδη ωστόσο κριτικάρεται ως άτολμη. Το αφαιρετικό tailoring, τα lingerie και σατινέ φορέματα, η μαύρη δαντέλα, το λευκό πουκάμισο, το χακί cargo, τα animal prints θεωρούνται πια σχεδόν basic προτάσεις.

Το ότι ανανεώθηκαν με μάλλινα κασκόλ ποδοσφαίρου και t-shirts με φράσεις «rooted but not stuck» και «committed but not consumed», έξτρα αυτόνομους γιακάδες λαιμού και κάποια κεντημένα τζάκετ, γουναρικά και δερμάτινα, δεν «έπεισε» τους θιασώτες της μόδας.

Μάλλον τα παπούτσια με τις κάλτσες και οι τσάντες (ειδικά οι καινούριες εμβληματικής Βaguette) προκάλεσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.