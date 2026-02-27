«Χλιαρές» οι πρώτες εντυπώσεις από την επιστροφή της Maria Grazia Chiuri στον Fendi

H πολυσυζητημένη σχεδιάστρια επιμένει στη λογική του wearable και δεν έκανε τελικά την έκπληξη
Μια collection χαμηλών τόνων, βασισμένη στη ρευστή απλότητα και το μαύρο χρώμα, παρουσίασε η Maria Grazia Chiuri στο τιμόνι του οίκου Fendi.
Η σχεδιάστρια που απογείωσε τις εισπράξεις και την επιρροή του Dior παγκοσμίως, επέστρεψε στη Ρώμη χωρίς να κάνει τελικά το μεγάλο «μπαμ». Ενώ δηλαδή όλοι περίμεναν στην πρώτη της συλλογή να «ταράξει τα νερά» επέλεξε ασφαλείς συνταγές, που ήδη έχουμε ξαναφορέσει…
Στον Fendi, όπου κάποτε έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα (πριν μεσουρανήσει σε Valentino και Dior) απέφυγε ξεκάθαρα τους εντυπωσιασμούς. Με moto το «Less I, More Us» έδειξε μια συλλογή διακριτικότητας και άνεσης. Ηδη ωστόσο κριτικάρεται ως άτολμη. Το αφαιρετικό tailoring, τα lingerie και σατινέ φορέματα, η μαύρη δαντέλα, το λευκό πουκάμισο, το χακί cargo, τα animal prints θεωρούνται πια σχεδόν basic προτάσεις.
Το ότι ανανεώθηκαν με μάλλινα κασκόλ ποδοσφαίρου και t-shirts με φράσεις «rooted but not stuck» και «committed but not consumed», έξτρα αυτόνομους γιακάδες λαιμού και κάποια κεντημένα τζάκετ, γουναρικά και δερμάτινα, δεν «έπεισε» τους θιασώτες της μόδας.
Μάλλον τα παπούτσια με τις κάλτσες και οι τσάντες (ειδικά οι καινούριες εμβληματικής Βaguette) προκάλεσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Βέβαια την παραμονή του show στο πλαίσιο της Milan Fashion Week η Chiuri δήλωσε: «Δεν είμαι σχεδιάστρια ψυχαγωγίας. Δεν με ενδιαφέρει να δημιουργώ κάτι που θα σοκάρει ή θα εντυπωσιάσει για μία και μόνο στιγμή — αλλιώς θα μπορούσα να δουλεύω στο θέατρο, σχεδιάζοντας κοστούμια για μια παράσταση. Εδώ οφείλουμε να είμαστε πραγματιστές».
Η άποψή της για μια ρεαλιστική κομψότητα βέβαια δεν προκαλεί μεγάλους τίτλους ούτε επιτυγχάνει θέαμα. Ενδεχομένως όμως αυτό «ψάχνουν» ως σημαία πολλά luxury labels για να επιβληθούν. Μάλλον μόνο έτσι πια μπορούν να πολεμήσουν τις πολυεθνικές «αλυσίδες». Επιπλέον η Ιταλίδα creative director δείχνει να «μηδενίζει το fun» όπως έγραψε εύστοχα η Vogue και να αδιαφορεί για τα στοιχεία της έκπληξης και της καινοτομίας.
Δείτε εικόνες… τίποτα συναρπαστικό αν και όλα ευκολοφόρετα και φινετσάτα. Η Ούμα Θέρμαν στη front row της fall- winter collection 2026-2027 έδειχνε πάντως κατευχαριστημένη.
