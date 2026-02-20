Carolyn Bessette Kennedy: Επανεξετάζεται το θρυλικό της βεστιάριο λόγω της σειράς «Love Story»

Μιλάμε για μια μορφωμένη κοπέλα της μεσαίας τάξης, εργαζόμενη στον Calvin Klein, που δεν αποκάλυπτε πολλά για τον εαυτό της και διέθετε εξαιρετικό γούστο. Διάλεγε πάντα απλά κομμάτια, ουδέτερα χρώματα και λιτούς συνδυασμούς. Αν και πέθανε πρόωρα εξελίχθηκε σε διεθνές σύμβολο minimal κομψότητας με φόντο τη Νέα Υόρκη.

Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 13 Φεβρουαρίου, από το FX/Hulu ενώ σε πολλές χώρες διατίθεται μέσω Disney+. Εμφανίζει καταρχήν τον Τζον Τζον διχασμένο ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του και στην ανάγκη του για φυσιολογική ζωή. Όταν γνωρίζει την Καρολίν Μπέσετ, εργαζόμενη στον χώρο της μόδας και της επικοινωνίας, εντοπίζει τη διακριτική της στάση απέναντι στη διασημότητα.

Ο πανίσχυρος τηλε- βιογράφος Ράιαν Μέρφι, ζωντανεύει τη σχέση των αξεπέραστων style icons Carolyn Bessette‑Kennedy-και John F. Kennedy Jr, που χάθηκαν πρόωρα σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιούλιο του 1999. Το διάσημο ζευγάρι επανέρχεται στην επικαιρότητα με την αψεγάδιαστη εικόνα του. Ειδικά εκείνη, απασχολεί τα fashion media ξανά και ξανά.

Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα επεισόδια της πολυαναμενόμενης σειράς «Love story» προκαλώντας πολλά δημοσιεύματα.

Επειδή πάντα στο τηλεοπτικό σύμπαν του Ράιαν Μέρφι, δεσπόζει η στιλιζαρισμένη αισθητική, εμφανίζεται «λογικό» η σύντροφος του τελευταίου Αμερικανού «πρίγκιπα», να συμπληρώνει την ελκυστικότητά του.

Η Καρολίν δεν φορούσε ποτέ κοσμήματα, βαρύ μακιγιάζ, εμφανή λογότυπα. Εγραψε ιστορία ως εμβληματική φιγούρα της μόδας των ’90s, ως πρωτοπόρος του σημερινού κινήματος της «quiet luxury».

Οι καθαρές γραμμές και τα υψηλής ποιότητας υφάσματα, τα λιτά tailored κομμάτια, τα slip dresses και τα απέριττα πουκάμισα κυριαρχούσαν στην γκαρνταρόμπα της. Τα περιοδικά επισημαίνουν ότι και τα αξεσουάρ της περιορίζονταν σε λπτούς χρυσούς κρίκους, στέκες και κλασικές τσάντες. Ειδικά το χειμώνα φορούσε καθημερινά καλοραμμένα παλτό (ειδικά Prada που είχε σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις), τζιν ελαφρώς flare (συνήθως Levi’s 517), κλασικά μοκασίνια. Οσο αφορά στις τσάντες επέμενε σε μεγάλη Birkin ( σε μαύρο ή μπεζ) και μια απέριττη Prada. Το μόνο ρολόι που είχε φανεί πάνω της ήταν ένα Cartier Tank.

Η Καρολίν είχε τα δικά της basic όπως αποτυπώνονται στο ελάχιστο βιντεσκοπημένο υλικό για εκείνη, αλλά και τις σχετικά λίγες φωτογραφίες της.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι σχετικά άσημοι ηθοποιοί Πολ Άντονι Κέλι και Σάρα Πίτζιον.

Επειδή πάντα στο τηλεοπτικό σύμπαν του Ράιαν Μέρφι, δεσπόζει η στιλιζαρισμένη αισθητική, εμφανίζεται «λογικό» η σύντροφος του τελευταίου Αμερικανού «πρίγκιπα», να συμπληρώνει την ελκυστικότητά του.

Η Καρολίν δεν φορούσε ποτέ κοσμήματα, βαρύ μακιγιάζ, εμφανή λογότυπα. Εγραψε ιστορία ως εμβληματική φιγούρα της μόδας των ’90s, ως πρωτοπόρος του σημερινού κινήματος της «quiet luxury».

Οι καθαρές γραμμές και τα υψηλής ποιότητας υφάσματα, τα λιτά tailored κομμάτια, τα slip dresses και τα απέριττα πουκάμισα κυριαρχούσαν στην γκαρνταρόμπα της. Τα περιοδικά επισημαίνουν ότι και τα αξεσουάρ της περιορίζονταν σε λπτούς χρυσούς κρίκους, στέκες και κλασικές τσάντες. Ειδικά το χειμώνα φορούσε καθημερινά καλοραμμένα παλτό ( ειδικά Prada που είχε σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις), τζιν ελαφρώς flare (συνήθως Levi’s 517), κλασικά μοκασίνια. Οσο αφορά στις τσάντες επέμενε σε μεγάλη Birkin ( σε μαύρο ή μπεζ) και μια απέριττη Prada. Το μόνο ρολόι που είχε φανεί πάνω της ήταν ένα Cartier Tank.

Η Καρολίν είχε τα δικά της basic όπως αποτυπώνονται στο ελάχιστο βιντεσκοπημένο υλικό για εκείνη, αλλά και τις σχετικά λίγες φωτογραφίες της.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι σχετικά άσημοι ηθοποιοί Πολ Άντονι Κέλι και Σάρα Πίτζιον.

Ειδήσεις Τώρα