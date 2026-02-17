Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Φλας στο 80s Back 2 Carnival Party: Παραμένει δημοφιλέστατο, ασταμάτητος χορός στο Royal

Στα decks Στέλιος Αποστολόπουλος, Γιώργος Κουβεργιανός, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Νικόλας Σμυρίλιος

 Koσμοπλημμύρα στο αγαπημένο 80s Back 2 Carnival Party το περασμένο σαββατόβραδο. Ο ενθουσιώδης συνωστισμός και το κέφι μέχρι πολύ αργά απέδειξαν  πως η δημοτικότητα του event παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Μεταμφιέσεις σε disco ύφος, με πολύ λάμψη και διάφορα αξεσουάρ γέμισαν την πίστα. Στη διακόσμηση της μεγάλης σάλας του Royal είδαμε πολλές καρδιές λόγω Αγίου Βαλεντίνου ενώ προβάλλονταν νοσταλγικά αποκριάτικα πλάνα σε οθόνη. Οι φωτισμοί ήταν φαντασμαγορικοί και ήχησαν ανεπανάληπτα eighties hits που ξεσήκωσαν άπαντες.

Στα decks βρέθηκαν οι Στέλιος Αποστολόπουλος, Γιώργος Κουβεργιανός, Παναγιώτης Κολλιόπουλος και Νικόλας Σμυρίλιος δημιουργώντας την απόλυτη εμπειρία διασκέδασης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 και κρατώντας τον παλμό της βραδιάς στα ύψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εννοείται πως το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου.

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Parties
["\u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u039a\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03b2\u03ac\u03bb\u03b9 2026","Parties"]
