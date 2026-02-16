The Jacob Elordi effect: Κυριακή βράδυ στο Πάνθεον, με 99/9 % γυναίκες

Mε ύψος 1.96, το νέο sex symbol αποδεικνύεται το πρωταρχικό δέλεαρ προσέλευσης στα «Ανεμοδαρμένα Υψη»

Βρεγμένος με βικτωριανή πουκαμίσα, ημίγυμνος και σημαδεμένος από το μέθυσο αφέντη του, επιβλητικός ώστε να σηκώνει στον αέρα την Κάθι από τα κορδόνια του κορσέ της… Τα πλάνα του 28χρονου Αυστραλού star Τζέικομπ Ελόρντι προκαλούσαν αυτόματα γελάκια και «αχ βαχ» στην απογευματινή προβολή της περασμένης Κυριακής στο Πάνθεον. Και βέβαια κοιτώντας ολόγυρα διαπιστώσαμε πως το κοινό ήταν γυναίκες 99/9 %! Η πολυαναμενόμενη ταινία είναι ξεκάθαρα φτιαγμένη για το γυναικείο κοινό, που εμφανώς αδιαφορεί για τις χλιαρές κριτικές των 2 αστεριών και το «αποδεκατισμένο» κλασικό μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ. Ο Ελόρντι που έχει εξελιχθεί πλέον στο πιο καυτό και περιζήτητο sex symbol, γεμίζει την οθόνη με την 1.96 κορμοστασιά του. Η Βρετανή σκηνοθέτης Εμεραλντ Φένελ ξέρει άλλωστε να φτιάχνει θεάματα που απογειώνουν το ερωτικό στοιχείο (θυμηθείτε την πιπεράτη σάτιρα Saltburn).

Στα «Ανεμοδαρμένα Υψη» η ποιητικότητα του εφηβικού, γοτθικού ρομάντζου εξαφανίζεται. Υπογραμμίζεται η σεξουαλική επιθυμία των ηρώων και η νοσηρή καταπίεση των ταξικών διαφορών με επιτηδευμένες εικόνες τύπου βίντεο κλιπ. Οι χαρακτήρες φαντάζουν επίπεδοι: εκείνη πεισματάρα και αυταρχική δεσποσύνη, εκείνος λιγομίλητος γόης παραγιός που αποδέχεται να είναι το… «σκυλάκι» της. Όταν τα πλούτη παραμερίζουν τον έρωτά τους, το αλληγορικό styling της αγοραίας υπερβολής κυριαρχεί στο φιλμ. Η ακραία γκαρνταρόμπα της Κάθι, οι υπερβολικά glamour τραπεζαρίες και η extravagant διακόσμηση του σπιτιού παραπέμπουν σε φωτογράφιση της Vogue. Η ρομαντική παλέτα εποχής έχει χαθεί, με το έντονο κόκκινο, τις φαντεζί φιοριτούρες, το βινίλ και το νάιλον να κυριαρχούν.