Τι να πρωτοκοιτάξεις; Το Cartier Love Bracelet Unlimited ή τον Τζέικομπ Ελόρντι;

H σκηνοθέτης Σοφία Κόπολα ανέλαβε ρόλο φωτογράφου για το ξακουστό label κοσμημάτων με σκηνικό τη Νέα Υόρκη
Η γαλλική αυτοκρατορία κοσμημάτων Cartier εγκαινιάζει μια καινούρια παραλλαγή της σειράς – φετίχ Love με τις χαρακτηριστικές βίδες.
Ειδικά το βραχιόλι (Love bracelet) που ξανασχεδιάστηκε με γραμμική, «καλωδιακή» επιφάνεια λανσάρεται ήδη στα περιοδικά ως η επόμενη, πολύτιμη εμμονή παγκοσμίως. Ανήκει στην κατηγορία της «σπαστής χειροπέδας» και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δαχτυλίδια σε κίτρινο, λευκό και ροζ χρυσό.
Νέος τίτλος; Cartier Unlimited. Αmbassador; Ο δίμετρος Αυστραλός κούκλος ζεν πρεμιέ Τζέικομπ Ελόρντι. Τελευταία είδηση που «έσκισε» στα social media: Τον απαθανάτισε η διάσημη σκηνοθέτης και λάτρης της μόδας Σοφία Κόπολα στη Νέα Υόρκη.
Γεννημένος πρωταγωνιστής αλλά και καρδιοκατακτητής (με ύψος 1.96), ο 28χρονος Ελόρντι βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Kissing Booth, Euphoria, Priscilla, Saltburn oι ταινίες και σειρές που τον καθιέρωσαν, ενώ ήδη έχει γυρίσει τα πολυαναμενόμενα φιλμ «Ανεμοδαρμένα Υψη» και «Φρανκεστάιν». Boss, Valentino, Bottega Veneta έχουν υποκύψει στην επικοινωνιακή του σαγήνη.
Φορώντας τα πολυπόθητα Cartier Unlimited, τον θαυμάζουμε σε καθημερινές στιγμές στη Νέα Υόρκη.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στη Vogue:
«Eίμαι ενθουσιασμένος με αυτό το νέο κεφάλαιο. Η Cartier έχει τόσο πλούσια παράδοση- ειδικά στο σινεμά. Είναι κλασική και ταυτόχρονα εξελίσσεται. Mεγάλη τιμή να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της. Το Love bracelet είχε πάντα κάτι iconic και ένιωσα φυσική την επανασύνδεση με τη Σοφία Κόπολα μετά την ταινία «Priscilla». Eπιπλέον, η έννοια της αγάπης στη Νέα Υόρκη έχει αποτυπωθεί στον κινηματογράφο διαχρονικά. Αν και δεν θεωρώ το κόσμημα άμεση πηγή έμπνευσης, υπάρχουν κομμάτια που φοράω πάντα, επειδή σημαίνουν κάτι για μένα, ανεξάρτητα από το πόσο κοστίζουν».
Η Σοφία Κόπολα αναφέρει από την πλευρά της:
«Απολαμβάνω να φωτογραφίζω τον Τζέικομπ γιατί είναι κάποιος που θαυμάζω πραγματικά. Τον είχα πρωτοσυναντήσει σε casting στο Polo Lounge και σκέφτηκα πως έχει την κλασική κοψιά του movie star. Είναι χαρισματικός και γοητευτικός. Ευχαριστήθηκα να τον αποτυπώνω σε πιο προσωπικές στιγμές, δημιουργώντας μια χαλαρή και ρομαντική εντύπωση, κόντρα στις μεγαλοπρεπείς φωτογραφίσεις στη luxury jewellery».
Τα περιοδικά ενθουσιάστηκαν με τη νέα άφιξη
Στιγμιότυπα του photoshooting
*Θυμίζουμε πως το βραχιόλι Love το σχεδίασε αρχικά ο Aldo Cipullo το 1969 και ήταν μια σύλληψη που εξελίχθηκε πέρα από ένα εμβληματικό Cartier κομμάτι. Δημιούργησε ένα σύμβολο αφοσίωσης που αντέχει στο χρόνο. Εδώ και δεκαετίες αποτελεί φαινόμενο καταναλωτικής απήχησης ενώ από τις πρώτες που το αγάπησαν ήταν η Ελίζαμπεθ Τέιλρ και η Σοφία Λόρεν. Η ειδική τεχνική που αγκαλιάζει τον καρπό και η «μηχανική» αισθητική του έχουν αφήσει εποχή.
Hot perfume: Η Βιτόρια Τσερέτι ενσαρκώνει τη γυναίκα «La Bomba» της εκρηκτικής θηλυκότητας
Ξύλινες επενδύσεις που καθορίζουν τους χώρους, πρότυπο το Public Hotel της Νέας Υόρκης
Κλόντια Σίφερ και Κένταλ Τζένερ μας ξελογιάζουν με την επετειακή τσάντα Paddington
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr