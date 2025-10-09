Τι να πρωτοκοιτάξεις; Το Cartier Love Bracelet Unlimited ή τον Τζέικομπ Ελόρντι;

Η γαλλική αυτοκρατορία κοσμημάτων Cartier εγκαινιάζει μια καινούρια παραλλαγή της σειράς – φετίχ Love με τις χαρακτηριστικές βίδες.

Ειδικά το βραχιόλι (Love bracelet) που ξανασχεδιάστηκε με γραμμική, «καλωδιακή» επιφάνεια λανσάρεται ήδη στα περιοδικά ως η επόμενη, πολύτιμη εμμονή παγκοσμίως. Ανήκει στην κατηγορία της «σπαστής χειροπέδας» και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δαχτυλίδια σε κίτρινο, λευκό και ροζ χρυσό.

Νέος τίτλος; Cartier Unlimited. Αmbassador; Ο δίμετρος Αυστραλός κούκλος ζεν πρεμιέ Τζέικομπ Ελόρντι. Τελευταία είδηση που «έσκισε» στα social media: Τον απαθανάτισε η διάσημη σκηνοθέτης και λάτρης της μόδας Σοφία Κόπολα στη Νέα Υόρκη.

Γεννημένος πρωταγωνιστής αλλά και καρδιοκατακτητής (με ύψος 1.96), ο 28χρονος Ελόρντι βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Kissing Booth, Euphoria, Priscilla, Saltburn oι ταινίες και σειρές που τον καθιέρωσαν, ενώ ήδη έχει γυρίσει τα πολυαναμενόμενα φιλμ «Ανεμοδαρμένα Υψη» και «Φρανκεστάιν». Boss, Valentino, Bottega Veneta έχουν υποκύψει στην επικοινωνιακή του σαγήνη.

Φορώντας τα πολυπόθητα Cartier Unlimited, τον θαυμάζουμε σε καθημερινές στιγμές στη Νέα Υόρκη.