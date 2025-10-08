Hot perfume: Η Βιτόρια Τσερέτι ενσαρκώνει τη γυναίκα «La Bomba» της εκρηκτικής θηλυκότητας

«Βe loud, Be free» είναι το σύνθημα του καινούριου, πολυδιαφημισμένου αρώματος «La Bomba» της Carolina Herrera.

Μια σύνθεση που γεφυρώνει το ζωντανό λατινοαμερικανικό ταπεραμέντο με την κοσμοπολίτικη, νεοϋορκέζικη φινέτσα. Στην εντυπωσιακή καμπάνια που εκπέμπει δυναμισμό και τάσσεται υπέρ της έντονης θηλυκότητας δίχως ενοχές, πρωταγωνιστεί η περισήτητη Ιταλίδα καλλονή Βιτόρια Τσερέτι.

Γεννημένο από τη συνεργασία των κορυφαίων αρωματοποιών Quentin Bisch, Christophe Raynaud και Louise Turner, το Carolina Herrera «La Bomba» αποτελεί την πιο ηχηρή νέα κυκλοφορία του οίκου από το 2016, όταν εμφανίστηκε το «Good Girl». Η ονομασία του δεν είναι τυχαία. Η θρυλική fashion editor Diana Vreeland είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Carolina Herrera είναι θορυβώδης, υπέροχη και εκρηκτική όπως καμία άλλη. Γι’ αυτό την αποκαλώ La Bomba».