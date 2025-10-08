Hot perfume: Η Βιτόρια Τσερέτι ενσαρκώνει τη γυναίκα «La Bomba» της εκρηκτικής θηλυκότητας

Μπουκάλι- κόσμημα σαν πεταλούδα, στην πλέον εντυπωσιακή, αρωματική καμπάνια του φθινοπώρου
«Βe loud, Be free» είναι το σύνθημα του καινούριου, πολυδιαφημισμένου αρώματος «La Bomba» της Carolina Herrera.
Μια σύνθεση που γεφυρώνει το ζωντανό λατινοαμερικανικό ταπεραμέντο με την κοσμοπολίτικη, νεοϋορκέζικη φινέτσα. Στην εντυπωσιακή καμπάνια που εκπέμπει δυναμισμό και τάσσεται υπέρ της έντονης θηλυκότητας δίχως ενοχές, πρωταγωνιστεί η περισήτητη Ιταλίδα καλλονή Βιτόρια Τσερέτι.
Γεννημένο από τη συνεργασία των κορυφαίων αρωματοποιών Quentin Bisch, Christophe Raynaud και Louise Turner, το Carolina Herrera «La Bomba» αποτελεί την πιο ηχηρή νέα κυκλοφορία του οίκου από το 2016, όταν εμφανίστηκε το «Good Girl». Η ονομασία του δεν είναι τυχαία. Η θρυλική fashion editor Diana Vreeland είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Carolina Herrera είναι θορυβώδης, υπέροχη και εκρηκτική όπως καμία άλλη. Γι’ αυτό την αποκαλώ La Bomba».
Πρόκειται για φρουτώδες-φλοράλ άρωμα, μέσα σε γυάλινο μπουκάλι σε σχήμα πεταλούδας, το έντομο- σύμβολο μεταμόρφωσης, ελευθερίας και έλξης προς το φως.
Στις φλογερές αποχρώσεις ροζ και κόκκινου, με χρυσό καπάκι είναι εμπνευσμένο από τα signature κοσμήματα του label και στολισμένο με ροζ πέτρα, σαν σύγχρονο φυλαχτό.
Κεντρική νότια ευωδιάς το cherry peony, ένα λουλούδι σαν τριαντάφυλλο, σε συνδυασμό με το red frangipani, με την απαλή εξωτική αίσθηση. Στη βάση του, η solar vanilla έρχεται να «δέσει» το αποτέλεσμα με τη χρυσαφένια, πικάντικη αίσθησή της. Τόσο τη φωτογράφηση όσο και τη σκηνοθεσία της καμπάνιας ανέλαβε η Charlotte Wales. Καθιερωμένη για την κινηματογραφική της αισθητική, έδωσε έμφαση στην κίνηση, τη ζωντάνια και την ανεπιτήδευτη δυναμική που κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα.
Δοκιμάστε το στα καταστήματα, θεωρείται από τα κορυφαία new entries του φετινού φθινοπώρου.
