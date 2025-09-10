Aπίθανη Βιτόρια Τσερέτι! Ηταν η επιτομή του minimal chic πλάι στον ντι Κάπριο

Eγκωμιαστικά σχόλια από διεθνή media και χρήστες του διαδικτύου για το τελευταίο look της Βιτόρια Τσερέτι.

Η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή- και το πιο περιζήτητο μοντέλο του πλανήτη σήμερα- συνόδευσε τον αγαπημένο της, super star του Χόλιγουντ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, με ένα εκπληκτικό outfit. Όπως επισημαίνουν Daily Mail, People κ.α. ήταν τόσο όμορφη, που δεν ήταν δυνατόν να μην την προσέξεις, έστω κι αν απέφυγε το red carpet.

H Bιτόρια ήταν η επιτομή του minimal chic, το οποίο της ταιριάζει πολύ καθώς διαθέτει έμφυτη κομψότητα. Μπορεί να φορέσει το πιο αποκαλυπτικό ρούχο δηλαδή, χωρίς να δείξει «δεύτερη». Αυτή τη φορά, για την πρώτη προβολή του φιλμ «One Battle After Another» διάλεξε ένα λιτό, λευκό maxi dress Tom Ford, με κλειστό λαιμό αλλά χαλαρό, αποκαλυπτικό άνοιγμα στο πλάι. Το συνδύασε με αυστηρό ballet κότσο και μαύρες γόβες σε νεωτεριστική φόρμα. Τα κοσμήματά της, σε λευκόχρυσο και διαμάντια ήταν πολύ εντυπωσιακά με ετικέτα DYNE jewelry. (Προσέξτε τα σκουλαρίκια τύπου ear cuff στο αφτί, ήταν υπέροχα).