Aπίθανη Βιτόρια Τσερέτι! Ηταν η επιτομή του minimal chic πλάι στον ντι Κάπριο

Η Ιταλίδα super model παρευρέθηκε σε κινηματογραφική πρεμιέρα, αλλά απέφυγε διακριτικά το red carpet
Eγκωμιαστικά σχόλια από διεθνή media και χρήστες του διαδικτύου για το τελευταίο look της Βιτόρια Τσερέτι.
Η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή- και το πιο περιζήτητο μοντέλο του πλανήτη σήμερα- συνόδευσε τον αγαπημένο της, super star του Χόλιγουντ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, με ένα εκπληκτικό outfit. Όπως επισημαίνουν Daily Mail, People κ.α. ήταν τόσο όμορφη, που δεν ήταν δυνατόν να μην την προσέξεις, έστω κι αν απέφυγε το red carpet.
H Bιτόρια ήταν η επιτομή του minimal chic, το οποίο της ταιριάζει πολύ καθώς διαθέτει έμφυτη κομψότητα. Μπορεί να φορέσει το πιο αποκαλυπτικό ρούχο δηλαδή, χωρίς να δείξει «δεύτερη». Αυτή τη φορά, για την πρώτη προβολή του φιλμ «One Battle After Another» διάλεξε ένα λιτό, λευκό maxi dress Tom Ford, με κλειστό λαιμό αλλά χαλαρό, αποκαλυπτικό άνοιγμα στο πλάι. Το συνδύασε με αυστηρό ballet κότσο και μαύρες γόβες σε νεωτεριστική φόρμα. Τα κοσμήματά της, σε λευκόχρυσο και διαμάντια ήταν πολύ εντυπωσιακά με ετικέτα DYNE jewelry. (Προσέξτε τα σκουλαρίκια τύπου ear cuff στο αφτί, ήταν υπέροχα).
Ο δημοφιλέστατος στο Χόλιγουντ Leo, βγαίνει πια δυο χρόνια με τη Βιτόρια και πρόσφατα ήταν μαζί στον πολύκροτο γάμο του Τζεφ Μπέζος στη Βενετία. Αν και εκείνη έχει ομολογήσει πως την δυσαρεστεί να την παρουσιάζουν ως κορίτσι του, καθώς έχει τη δική της σταδιοδρομία, έχουν πυκνώσει οι κοινές τους εμφανίσεις.
Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο TCL Chinese Theatre στο Χόλιγουντ, όπου όλοι θαμπώθηκαν από την «elegant white draped gown» της Βιτόρια, ο ντι Κάπριο πόζαρε πάντως μόνο μαζί με το καστ. Δήλωσε μάλιστα ότι πια κάνει πιο επιλεκτικά projects στα επαγγελματικά του.
Στα 50 του χρόνια, έχει αλλάξει προτεραιότητες «Τα βραβεία μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, οι αμοιβές, τα έσοδα στο box office μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά αυτά τα έργα Τέχνης, για τα οποία ακόμη μιλάς, ακόμη σκέφτεσαι και ακόμη αμφισβητείς, μένουν. Αυτές είναι οι ταινίες για τις οποίες παλεύουμε ως ηθοποιοί» Το σχόλιο ήταν βέβαια για τον σκηνοθέτη της ταινίας, Πολ Τομας Αντερσον και τους συμπρωταγωνιστές του Σον Πεν, Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Ρεγγίνα Χολ. Ο ντι Κάπριο υποδύεται έναν παρανοϊκό πατέρα που αναγκάζεται να δράσει όταν εξαφανίζεται η κόρη του.
