Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γλυφάδα, βγαίνει χαλαρός για ψώνια και παίζει τένις με τον γιο του στο Καβούρι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τον αποκλεισμό του από το US OPEN έφτασε την Κυριακή (7/9) στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση.

Ο Σέρβος τενίστας με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία του αθλήματος είχε έρθει με την σύζυγό του και τα δύο του παιδιά στις αρχές του καλοκαιριού στην Αθήνα για να βρει σπίτι αλλά και σχολείο στα παιδιά.

Μετά από έρευνα που έκανε αποφάσισε να μείνει στα Νότια προάστια. Το νέο του σπίτι είναι στη Γλυφάδα ενώ στα Νότια είναι και το ιδιωτικό σχολείο για τον γιο του Στέφαν και την κόρη του Τάρα.

Το πρωί της Τρίτης, δοκίμασε και τα ελληνικά court καθώς επισκέφθηκε γήπεδο τένις στο Καβούρι και προπονήθηκε μαζί με τον γιο του Στέφαν.

Αργότερα, πάλι με τον γιο του, βγήκαν για ψώνια χαλαρά σε κατάστημα της περιοχής και δείχνουν να απολαμβάνουν τις εμπειρίες που τους προσφέρει η μετεγκατάστασή τους στη χώρα μας.

Ο Νόλε δείχνει ενθουσιασμένος από τη νέα του ζωή στην Ελλάδα και ο κόσμος όπου πηγαίνει στα Νότια τον σταματάει για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ψάχνει και μια ακαδημία για να «τρέξει» στην Αθήνα ενώ όσο αφορά τις δικές του προπονήσεις στην πρωτεύουσα προβάδισμα δείχνει να έχει το Tatoi club