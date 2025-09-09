Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Εξι χρόνια από τον θάνατό του - Η ανάρτηση της κόρης του

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός και ερμηνευτής άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι, προτού μας αποχαιρετήσει ξαφνικά το 2019, σε ηλικία μόλις 63 ετών, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο. Η απώλειά του βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και το κοινό που τον αγάπησε και τον συντρόφευσε μέσα από τα τραγούδια του.

Η μουσική πορεία του Μαχαιρίτσα υπήρξε πλούσια και γεμάτη δημιουργικότητα. Από τα πρώτα του βήματα με τους Τερμίτες μέχρι τη μετέπειτα σόλο καριέρα του, χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μελωδίες και στίχους που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Η ιδιαίτερη φωνή του, ο συνδυασμός ροκ και ελληνικού στοιχείου, αλλά και η ευαισθησία με την οποία προσέγγιζε την καθημερινότητα, τις σχέσεις και τα κοινωνικά ζητήματα, τον κατέστησαν έναν από τους πιο αγαπητούς και διαχρονικούς καλλιτέχνες.

«Μπαμπάκα μου»

Η απώλειά του, έξι χρόνια μετά, εξακολουθεί να πονάει όχι μόνο τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους φίλους της μουσικής. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η ανάρτηση της κόρης του, Μαρίας Κλάρας, η οποία τίμησε τη μνήμη του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από δίσκο του πατέρα της, μαζί με μια αφιερωματική κάρτα.

«Που να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου» έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας με λόγια την ανείπωτη απουσία αλλά και την αιώνια παρουσία του πατέρα της στη ζωή της.