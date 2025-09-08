“Maestro”: Επιστρέφει με 4η σεζόν - Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Ξεκίνησαν οι πρόβες της νέας, 4ης σεζόν, της σειράς «Maestro», όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς, έγραψε: «Ηρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in Blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε και δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρει με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, ενώ στην δεύτερη φαίνεται το σενάριο του πρώτου επεισοδίου, το οποίο έχει τίτλο «Η εποχή των τεράτων».





