Best Sellers στη μικρή οθόνη: Οι σειρές της σεζόν που βασίζονται σε βιβλία

Αν σου άρεσε το βιβλίο… δες και τη σειρά!

Έξι τηλεοπτικές σειρές, που έρχονται τη φετινή σεζόν στην τηλεόραση, βασίζονται σε best seller μυθιστορήματα. Οι σειρές που βασίζονται σε μυθιστορήματα, ήταν πάντα οι αγαπημένες των τηλεθεατών που βλέπουν τους «χάρτινους» ήρωες να ξεπροβάλλουν στην τηλεόραση. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν θα προβληθούν από τη δημόσια τηλεόραση και τα ιδιωτικά κανάλια πέντε σειρές που βασίζονται σε αξιόλογα μυθιστορήματα που έχουν ξεχωρίσει από το κοινό. Αυτές είναι οι σειρές που βασίζονται σε βιβλία «Οι Αθώοι» Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από την εμβληματική παραγωγή «Οι Αθώοι», που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Υπόθεση: Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς ταπάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα. Ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Όταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα υπάρξει, άραγε, λύτρωση για τους «αθώους»;

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» Το best seller μυθιστόρημα της Λένας Μαντά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έγιε σειρά και θα προβληθεί τη φετινή σεζόν στον Alpha. Η σειρά ακολουθεί πέντε κορίτσια που κυνηγούν τα όνειρά τους και μέσα από αυτά παρακολουθούμε πέντε παράλληλες ιστορίες με κοινή αφετηρία την οικογενειακή αγκαλιά. Τα κορίτσια μεγαλώνουν, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Άλλοτε η ζωή είναι μαζί τους γενναιόδωρη και άλλοτε τις δοκιμάζει. Με συναισθηματικό ρεαλισμό, προσκαλεί το τηλεοπτικό κοινό να ακολουθήσει τις ζωές τους, να νιώσει, να χαμογελάσει και να χαθεί μέσα «στους κόσμους» των 5 διαφορετικών ιστοριών όπου το παρελθόν με το παρόν μπλέκονται αριστοτεχνικά και δημιουργούν έναν εντυπωσιακό καμβά από ανθρώπινες ιστορίες υψηλής ταύτισης.

Παίζουν: Η Αναστασία Παντούση ως Μελισσάνθη, η Νάνσυ Μπούκλη ως Ιουλία, η Έβελυν Ασουάντ ως Ασπασία, η Ευγενία Ξυγκόρου ως Πολυξένη και η Ασημένια Βουλιώτη ως Μαγδαληνή, είναι οι πέντε αδερφές «Η Μεγάλη Χίμαιρα» Η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, που βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Υπόθεση: Με φόντο τη δεκαετία του 1930, σε μια Ελλάδα που αλλάζει ραγδαία, εδιπλώνεται η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας τολμηρής και ακαταμάχητης, ξένης σ’ έναν τόπο που δεν την αποδέχεται, αλλά και ξένης στον ίδιο της τον εαυτό. Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από μια βαθιά προσωπική διαδρομή, φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο.

Πρωταγωνιστούν: Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδα Χρυσομάλλη, Ελισσαίος Βλάχος. «Από ήλιο σε ήλιο» Η σειρά εποχής που αποτελείται από 60 επεισόδια, βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών. Υπόθεση: Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων Σερίφου και της Κατερινέτας, μιας δυνατής, ασυμβίβαστης αλλά κι ευαίσθητης γυναίκας που πήγε κόντρα σε όλα τα κοινωνικά «πρέπει» κι έμαθε στον γιο της να βαδίζει με το κεφάλι ψηλά, όπως κι εκείνη. Ο Περσέας, νέος ακόμα, αναγκάζεται να ακολουθήσει το δρόμο του πατέρα του στις στοές των μεταλλείων, εργάζεται «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, προκειμένου να επιβιώσει, στο άγονο νησί του. Η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός κίνδυνος δεν μπορούν να εμποδίσουν τον έρωτα που γεννιέται ανάμεσα σ’ εκείνον και την Ανδρομέδα, την κόρη του εχθρού του, ούτε και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο, με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας…

Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθήλια Σβάρνα κ.ά. «Οι θάλασσες μάς χώρισαν» Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Υπόθεση: Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη. Υπάρχει θέση για την αληθινή αγάπη, που όλα τα υπομένει, που ξέρει να συγχωρεί και να θυσιάζεται; Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Σοφία Σεϊρλή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος. «Απαραίτητο Φως» Η μίνι σειρά «Απαραίτητο Φως» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα και τη φετινή σεζόν θα τη δούμε στη δημόσια τηλεόραση. Υπόθεση: Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.