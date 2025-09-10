Greek Fashion Festival: Ο Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας μιλάει για την παράσταση Dramodé

Oι σχεδιαστές θα σμίξουν με καλλιτέχνες σε μια αναπάντεχη performance που δεν έχουμε ξαναδεί! Τη δεύτερη μέρα έχουν προγραμματιστεί workshops αλλά και το Musical Chairs Fashion Show, ένα ανατρεπτικό fashion show που συνδυάζει την κλασική αισθητική των 50s με σύγχρονο χιούμορ και κοινωνική κριτική για το φαινόμενο της front row.

Το διήμερο 18-19/9 στην Πειραιώς 260, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται μια γιορτή της Ελληνικής Ενωσης Σχεδιαστών Μόδας. Πρόκειται για το 1ο Greek Fashion Festival, που θα περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) την πρωτοποριακή παράσταση Dramodé.

Ανάμεσα στους guests είναι οι Κατερίνα Διδασκάλου, Γιώργος Καραμίχος, Κόρα Καρβούνη, Έμιλυ Κολιανδρή, Σοφία Κόκκαλη, Ταμίλα Κουλίεβα, Μελία Κρέιλινγκ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λέχου, Aurora Marion, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος, Αιμίλιος Χειλάκης κ.α. Επίσης θα συμμετάσχουν η Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, η μεσόφωνος Μαρισία Παπαλεξίου και στο πιάνο ο Σπύρος Σουλαδάκης.

Ειδικά η παράσταση Dramode λαμπρύνεται από τη συμμετοχή 17 καθιερωμένων designers, oι οποίοι εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της 70χρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου . Παρουσιάζουν ένα σύνθετο θέαμα σαν θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με περισσότερους από 55 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά και τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυκτός.

Το act του Maison Faliakos

O Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας του Maison Faliakos μίλησε στο thebest.gr σχετικά.

-Με ποιο σκεπτικό αποφασίσατε την υλοποίηση του Greek Fashion Festival; Διακρίνατε πιθανόν κάποιο κενό της επικοινωνίας σας με τον κόσμο;

Θα έλεγα πως είχαμε διακρίνει ένα κενό τις τελευταίες σαιζόν. Με αυτή την πρωτοβουλία θα αναδειχθεί η δουλειά μας σε επίσημο θεσμικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Το ελληνικό φεστιβάλ μόδας, το οποίο ενδεχομένως θα συμπεριλάβει στο μέλλον και τα ετήσια shows μας, αγκαλιάζεται από το κράτος, μέσα από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με την εντυπωσιακή απήχηση και τη διεθνή λάμψη. Η ιδέα ξεκίνησε από τον αντιπρόεδρο της ένωσης, Γιώργο Ελευθεριάδη, ο οποίος έκανε μια δράση με εικαστικούς -ως curator - για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Tα αποτελέσματα αυτού του workshop εκτέθηκαν και ενέπνευσαν το επόμενο βήμα για όλους εμάς.

-Μίλησέ μας για την παράσταση Dramode και ειδικότερα για τη δική σου συμμετοχή.

Ετοιμάζεται μια ιδιαίτερη σύνθεση συνεχούς ροής με τραγούδι, όπερα, χορό και κοστούμια με fashion υπογραφές. Αναπολούμε εμβληματικές και αξεπέραστες στιγμές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εμείς ως Maison Faliakos αναλάβαμε την «αναφορά» στην «Ορέστεια» του Αισχύλου του 1955. Η μέτζο σοπράνο Μαρίσια Παπαλεξίου θα υποδυθεί την Κλυταιμνήστρα με μια πρωτάκουστη άρια, η Εμιλι Κολιανδρή την Ηλέκτρα με απαγγελία, ενώ την Κασσάνδρα ως αμφιλεγόμενο πνεύμα θα ενσαρκώσει ένας non binary performer, o Nico Ruplem. Ο οίκος υπογράφει τα κοστούμια, αλλά θα ανέβω και ο ίδιος στη σκηνή για μια live καλλιτεχνική παρέμβαση- έκπληξη στο act. Είμαι χαρούμενος που το event θα είναι sold out, η δυναμική φάνηκε άμεσα ώστε η μεγάλη αίθουσα στην Πειραιώς 260 αποδεικνύεται μικρή για την τόσο θερμή ανταπόκριση του κόσμου.

Παρατηρώ μια σύμπνοια και προσωπική φιλία με την πρόεδρο της Ενωσης Ελλήνων Σχεδιαστών, Ορσαλία Παρθένη. Εχετε σκεφτεί κάποια εκδήλωση στην Πάτρα;

Η αλήθεια είναι πως με την Ορσαλία Παρθένη αλλά και με τον αντιπρόεδρο Γιώργο Ελευθεριάδη μοιραζόμαστε κοινές πεποιθήσεις. Η καλή σχέση ωφελεί στην προώθηση της δουλειάς μας και κάθε συνεννόηση γίνεται ταχύτερα. Θα θέλαμε να κάνουμε κάτι στην Πάτρα εάν δοθεί η αφορμή. Βρεθήκαμε πρόσφατα στην Achaia Clauss για το Golden Runway, που με τις κατάλληλες συνθήκες έχει προοπτικές, οπότε είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε και να το υποστηρίξουμε.

