Kαι Mary Katrantzou στο «Εmily in Paris», εντυπωσίασε στη Βενετία το υπέροχο φόρεμα

Η stylish γκαρνταρόμπα της Λίλι Κόλινς στα νέα γυρίσματα έχει και ελληνική υπογραφή
Mετά από τα looks Vasilis Zoulias, η Λίλι Κόλινς ντύνεται πάλι από Ελληνα σχεδιαστή.
Στα τωρινά γυρίσματα του 5ου κύκλου του «Emily in Paris» στη Βενετία εθεάθη με εντυπωσιακό φόρεμα Mary Katrantzou! H δημοφιλής σειρά του Netflix που θα επιστρέψει με νέα επεισόδια το Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επενδύει άλλωστε σταθερά σε iconic δημιουργίες της διεθνούς μόδας.
Συγκεκριμένα, η πασίγνωστη ηρωίδα Εμιλι Κούπερ απόλαυσε βόλτα σε βενετσιάνικη γόνδολα με το στράπλες φόρεμα Emile στο εμπριμέ ύφασμα Fanifera από την φετινή collection της βραβευμένης designer. Mε στενό μπούστο και φουσκωτή φούστα ανέδειξε καταπληκτικά την κοριτσίστικη φιγούρα της 36χρονης star. Το print σε απαλό ροζ βασίζεται σε άνθινες συνθέσεις και ανάγλυφο ρομαντικό διάκοσμο. Στη σελίδα του label αναγράφεται η τιμή των 2.400 ευρώ.
Στο σετ της «Emili in Paris» συνδυάστηκε με φούξια διάφανα γάντια και κίτρινο headpiece.
Στιγμιότυπα των γυρισμάτων
Το φόρεμα στη σελίδα του label Μary Katrantzou
Στο lookbook της collection
Oπως έχουμε παρακολουθήσει στην tv, η αγαπημένη, super stylish διαφημίστρια που ονειρεύεται μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έχει μετακομίσει από το Παρίσι στη Ρώμη, καθώς είναι ερωτευμένη με τον Ιταλό επιχειρηματία Μαρτσέλο. Αναλαμβάνει επικεφαλής της εταιρείας Agence Grateau Rome, οργανώνοντας καινούρια επαγγελματικά βήματα. Στο πλαίσιο αυτό ταξιδεύει και στη Βενετία περιστοιχισμένη από φίλους και συνεργάτες. Όμως έχει διαρρεύσει πως ένα της τόλμημα δεν πετυχαίνει οδηγώντας σε δυσάρεστες εξελίξεις. Ακόμα μια φορά δυσκολεύεται να υιοθετήσει την τοπική νοοτροπία.
Η γλυκιά πρωταγωνίστρια με το Mary Katrantzou dress απασχόλησε πάντως πολλά διεθνή media και το διαδίκτυο, δείτε εικόνες από το People και το facebook. Tα καινούρια επεισόδια είναι ήδη πολυαναμενόμενα στο Netflix.
