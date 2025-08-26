Kαι Mary Katrantzou στο «Εmily in Paris», εντυπωσίασε στη Βενετία το υπέροχο φόρεμα

Mετά από τα looks Vasilis Zoulias, η Λίλι Κόλινς ντύνεται πάλι από Ελληνα σχεδιαστή.

Στα τωρινά γυρίσματα του 5ου κύκλου του «Emily in Paris» στη Βενετία εθεάθη με εντυπωσιακό φόρεμα Mary Katrantzou! H δημοφιλής σειρά του Netflix που θα επιστρέψει με νέα επεισόδια το Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επενδύει άλλωστε σταθερά σε iconic δημιουργίες της διεθνούς μόδας.

Συγκεκριμένα, η πασίγνωστη ηρωίδα Εμιλι Κούπερ απόλαυσε βόλτα σε βενετσιάνικη γόνδολα με το στράπλες φόρεμα Emile στο εμπριμέ ύφασμα Fanifera από την φετινή collection της βραβευμένης designer. Mε στενό μπούστο και φουσκωτή φούστα ανέδειξε καταπληκτικά την κοριτσίστικη φιγούρα της 36χρονης star. Το print σε απαλό ροζ βασίζεται σε άνθινες συνθέσεις και ανάγλυφο ρομαντικό διάκοσμο. Στη σελίδα του label αναγράφεται η τιμή των 2.400 ευρώ.

Στο σετ της «Emili in Paris» συνδυάστηκε με φούξια διάφανα γάντια και κίτρινο headpiece.