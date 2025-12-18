Ντακότα Τζόνσον: After party οπτασία στα κόκκινα, με ντραπέ mini dress και... σταθερό τηλέφωνο

Zωντανή κούκλα η Ντακότα Τζόνσον ως ambassador του στενού της φίλου Alessandro Michele, creative director του οίκου Valentino.

Η Αμερικανίδα star που έχει εξελιχθεί σε διεθνές style icon και beauty muse, εμφανίζεται αυτές τις μέρες στα fashion media σε μια καμπάνια που «μυρίζει» Χριστούγεννα. Τη βλέπουμε να ξεκουράζεται μετά από βραδινή έξοδο, έχοντας βγάλει τα ψηλοτάκουνα πέδιλά της και με μια παλιά τηλεφωνική συσκευή στο χέρι. Το μίνι φόρεμά της, μια έξωμη μεταξωτή δημιουργία σε έντονο κόκκινο, αγκαλιάζει το κορμί της με ντραπαρίσματα και φρου φρου κατάληξη ενώ διαθέτει και sexy cut off ανοίγματα.