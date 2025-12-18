Ντακότα Τζόνσον: After party οπτασία στα κόκκινα, με ντραπέ mini dress και... σταθερό τηλέφωνο

Λανσάρει μέσα στις γιορτινές μέρες τα πρώτα trends για το 2026 ως πρέσβειρα της Valentino cruise collection
Zωντανή κούκλα η Ντακότα Τζόνσον ως ambassador του στενού της φίλου Alessandro Michele, creative director του οίκου Valentino.
Η Αμερικανίδα star που έχει εξελιχθεί σε διεθνές style icon και beauty muse, εμφανίζεται αυτές τις μέρες στα fashion media σε μια καμπάνια που «μυρίζει» Χριστούγεννα. Τη βλέπουμε να ξεκουράζεται μετά από βραδινή έξοδο, έχοντας βγάλει τα ψηλοτάκουνα πέδιλά της και με μια παλιά τηλεφωνική συσκευή στο χέρι. Το μίνι φόρεμά της, μια έξωμη μεταξωτή δημιουργία σε έντονο κόκκινο, αγκαλιάζει το κορμί της με ντραπαρίσματα και φρου φρου κατάληξη ενώ διαθέτει και sexy cut off ανοίγματα.
Η 36χρονη καλλονή «επιστρέφει σπίτι μετά από night out με Valentino dress 9.900 δολαρίων» αναφέρει πασίγνωστο περιοδικό. Δίπλα της εικονίζονται τα υποδήματα με τη μπουτονιέρα (σε κόντρα γαλάζιο τόνο) και η νέα τσάντα του ιταλικού label. Επίσης ένα σημειωματάριο με τηλέφωνα που χαρίζει νοσταλγικά vibes στη φωτογράφιση, η οποία σνομπάρει την γεννική εμμονή με το κινητό. Η Ντακότα διατηρεί το signature χτένισμά της με τις αφέλειες και είναι διακριτικά μακιγιαρισμένη σε nude τόνους με εμφανή τα προιόντα λάμψης.
