Nτακότα Τζόνσον, Zυρίχη: Επιμένει στην αισθησιακή δαντέλα και υποδεικνύει το drop waist

Ακόμα μια φορά μάγεψε τα φλας η Αμερικανίδα ηθοποιός και style icon Ντακότα Τζόνσον. Αυτή τη φορά την είδαμε σε ελβετικό έδαφος με το χαρακτηριστικό της statement χτένισμα και μια εντυπωσιακή τουαλέτα σε μπλε ηλεκτρίκ. Η 35χρονη star παραμένει πιστή στον οίκο Gucci και εμφανίστηκε με δημιουργία του νέου creative director Demna Gvasalia.

Πέρα από το έντονο χρώμα, το look ακολουθούσε το μεγάλο trend της δαντέλας και της διαφάνειας που υπερισχύει των πάντων τη φετινή φθινοπωρινή και χειμερινή σαιζόν. Το δαντελένιο επάνω μέρος του φορέματος θύμιζε «κορμάκι» και κολλούσε σαν γάντι στο καλλίγραμμο σώμα της. Επίσης, η θεαματική φουσκωτή φούστα ξεκινούσε χαμηλά, σε κόψιμο drop waist, το οποίο «σκίζει» τελευταία σε βραδινά και νυφικά.