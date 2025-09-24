Eδώ Μιλάνο: Ντέμι Μουρ και Γκουίνεθ Πάλτροου σηματοδότησαν την επόμενη μέρα στον Gucci

Δεν υπήρξε πασαρέλα αλλά προβολή της ταινίας «The Tiger» με απόφαση του πρωτοπόρου creative director Demna Gvasalia
Aνατρεπτικά «άνοιξε» την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ο οίκος Gucci.
O νέος creative director, o πολυσυζητημένος Γεωργιανός σχεδιαστής Demna Gvasalia (που απογείωσε τον Balenciaga) αποφάσισε να αποφύγει τη συνταγή του παραδοσιακού fashion show και να υποδείξει σινεμά. Συγκεκριμένα, παρουσίασε στην Piazza Affari το φιλμ μικρού μήκους «The Tiger» σε σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reijn, με πρωταγωνίστρια την αειθαλή super star Ντέμι Μουρ.
Η Αμερικανίδα ηθοποιός ως πανίσχυρο επικοινωνιακό όπλο, ντύθηκε από το διάσημο label, όπως και το υπόλοιπο καστ με τους Εντ Χάρις, Εντουραντ Νόρτον, Ελιοτ Πέιτζ, Κίκι Πάλμερ, Κένταλ Τζένερ κ.α. Υποδύεται τη γόνο και σπόνσορα Barbara Gucci αντιπροσωπεύοντας στυλιστικά τη φιγούρα «La Mecenate» από την εαρινή collection 2026. Το κοινό την απόλαυσε ως κληρονόμο της αυτοκρατορίας Gucci, η οποία οργανώνει ένα οικογενειακό δείπνο για τα γενέθλιά της.
Στο event της πρώτης προβολής η 62χρονη Ντέμι εμφανίστηκε πάντως με ολόχρυση, περίτεχνη τουαλέτα και κυματιστά μαλλιά ενώ εξελισσόταν livestream στο επίσημο site του οίκου. Παρούσες επίσης οι celebrities Γκουίνεθ Πάλτροου και Σερένα Γουίλιαμς που κατέφθασαν από την Αμερική ως icons. Εκεί και η Αννα Γουίντουρ καθώς και τα μοντέλα Λίλα Μος και Αλεξ Κονσάνι αλλά και η Ιταλίδα ηθοποιός Βαλέρια Γκολίνο.
Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη των ρούχων της εαρινής συλλογής στα social media με εικόνες σε χρυσές κορνίζες και γενικό τίτλο «La Famiglia».
Όπως πάντα το αστραφτερό outfit της Μουρ επιμελήθηκε ο μόνιμος στυλίστας της Brad Goreski και το χτένισμά της ο Ελληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος. Η Πάλτροου έδωσε το παρόν με το look «La VIP», ένα μπεζ logo σύνολο.
Γενικότερα πάντως δεν εξέπληξαν τόσο τα ρούχα της καινούριας εποχής στον Gucci, όσο το ότι ο Demna παραμένει «μάγος της επικοινωνίας». Οι προτάσεις θυμίζουν στιγμές των προηγούμενων διευθυντών Alessandro Michele και Sabato de Sarno. Sixties παλτό, φαντεζί γουναρικά, το καθιερωμένο, άνθινο εμπριμέ Flora, μάξι και opera coats με φτερά, τζιν, δερμάτινα, το σήμα GG, αλλά και η τσάντα Gucci Bamboo 1947 είναι πάλι εδώ. Το αφηγηματικό promo της οικογενειακής ιστορίας της Gucci με τους κοινωνικούς χαρακτήρες των πελατών έγινε σημαία.
Ωστόσο: «Κανείς άλλος δεν διηγείται ιστορίες όπως ο Demna» διαμήνυσε ο οίκος που αποζητάει εναγωνίως ταμειακή ανάκαμψη.
