Eδώ Μιλάνο: Ντέμι Μουρ και Γκουίνεθ Πάλτροου σηματοδότησαν την επόμενη μέρα στον Gucci

Δεν υπήρξε πασαρέλα αλλά προβολή της ταινίας «The Tiger» με απόφαση του πρωτοπόρου creative director Demna Gvasalia

Aνατρεπτικά «άνοιξε» την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ο οίκος Gucci. O νέος creative director, o πολυσυζητημένος Γεωργιανός σχεδιαστής Demna Gvasalia (που απογείωσε τον Balenciaga) αποφάσισε να αποφύγει τη συνταγή του παραδοσιακού fashion show και να υποδείξει σινεμά. Συγκεκριμένα, παρουσίασε στην Piazza Affari το φιλμ μικρού μήκους «The Tiger» σε σκηνοθεσία των Spike Jonze και Halina Reijn, με πρωταγωνίστρια την αειθαλή super star Ντέμι Μουρ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός ως πανίσχυρο επικοινωνιακό όπλο, ντύθηκε από το διάσημο label, όπως και το υπόλοιπο καστ με τους Εντ Χάρις, Εντουραντ Νόρτον, Ελιοτ Πέιτζ, Κίκι Πάλμερ, Κένταλ Τζένερ κ.α. Υποδύεται τη γόνο και σπόνσορα Barbara Gucci αντιπροσωπεύοντας στυλιστικά τη φιγούρα «La Mecenate» από την εαρινή collection 2026. Το κοινό την απόλαυσε ως κληρονόμο της αυτοκρατορίας Gucci, η οποία οργανώνει ένα οικογενειακό δείπνο για τα γενέθλιά της.