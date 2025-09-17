Back to Top
Ηρθε η στιγμή να ξανασκεφτούμε τα… ταγιέρ; Σάρον Στόουν – Εύα Ερτζιγκόβα λένε ναι

Μπακοπούλου Άντυ
andy_bak@hotmail.com

Οι καμπάνιες Mugler και Givenchy τα θεωρούν πολύ πιο sexy από τα πολυφορεμένα κοστούμια με παντελόνι

Tα γυναικεία ταγιέρ έχουν χάσει αναμφίβολα την trendy δυναμική που είχαν στα eighties. Mπήκαν εδώ και χρόνια στο περιθώριο.

Eχουν πλέον συνδεθεί με τις αναγκαίες τυπικές και συμβατικές εμφανίσεις, με το επαγγελματικό dress code και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εχουν αντικατασταθεί στη ντουλάπα από τα ανδρόγυνα κοστούμια. Πολλές από μας έχουμε να φορέσουμε ταγιέρ με φούστα εδώ και χρόνια!

 Τη φετινή σαιζόν πάντως παρατηρούμε για πρώτη φορά ένα comeback. Τα υπέροχα shows των οίκων Mugler και Givenchy με τις αντίστοιχες διαφημιστικές καμπάνιες, τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα. Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης τάσης της φούστας pencil τη σαιζόν φθινόπωρο – χειμώνας 2025/2026 διεκδικούν ξανά την προσοχή μας.

Η Σάρον Στόουν στην καμπάνια Mugler

Η Σάρον Στόουν στην καμπάνια Mugler

Η Εύα Ερτζιγκόβα στην καμπάνια Givenchy

Η Εύα Ερτζιγκόβα στην καμπάνια Givenchy

Όπως θα δείτε στις εικόνες, η 67χρονη ντίβα του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν δείχνει αφάνταστα  sexy με Mugler ταγιέρ σε εμφανώς kinky φωτογράφιση. Το αποκαλυπτικό ντεκολτέ, η σιλουέτα κλεψύδρα αναδεικνύουν το ταγιέρ ως ακαταμάχητο κομμάτι  δυναμικής θηλυκότητας. Η ίδια ως πρότυπο ομορφιάς και style  στην ωριμότητά της, το λανσάρει ως must have για γυναίκες κάθε ηλικίας.

Ταυτόχρονα, η βετεράνος super model Εύα Ερτζιγκόβα στα 52 της προβάλλει ένα statement ταγιέρ Givenchy με υπερυψωμένα πέτα και κολλητή long midi skirt. Η καταπληκτική εφαρμογή της σχεδιάστριας Sarah Burton κατορθώνει να κάνει αυτό το σύνολο πιο θελκτικό από φόρεμα πάνω στο κορμί της Τσέχας καλλονής. Στο show παρέλασαν τέτοιες δημιουργίες αλλά και blazer dresses στην ίδια ιδέα.

Givenchy

Givenchy

Givenchy

Givenchy

Givenchy

Givenchy

Mugler

Mugler

Tζένιφερ Λόπεζ

Tζένιφερ Λόπεζ

