Ηρθε η στιγμή να ξανασκεφτούμε τα… ταγιέρ; Σάρον Στόουν – Εύα Ερτζιγκόβα λένε ναι

Tα γυναικεία ταγιέρ έχουν χάσει αναμφίβολα την trendy δυναμική που είχαν στα eighties. Mπήκαν εδώ και χρόνια στο περιθώριο.

Eχουν πλέον συνδεθεί με τις αναγκαίες τυπικές και συμβατικές εμφανίσεις, με το επαγγελματικό dress code και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εχουν αντικατασταθεί στη ντουλάπα από τα ανδρόγυνα κοστούμια. Πολλές από μας έχουμε να φορέσουμε ταγιέρ με φούστα εδώ και χρόνια!

Τη φετινή σαιζόν πάντως παρατηρούμε για πρώτη φορά ένα comeback. Τα υπέροχα shows των οίκων Mugler και Givenchy με τις αντίστοιχες διαφημιστικές καμπάνιες, τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα. Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης τάσης της φούστας pencil τη σαιζόν φθινόπωρο – χειμώνας 2025/2026 διεκδικούν ξανά την προσοχή μας.