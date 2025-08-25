Μichael Kors: Καμπάνια στη Ρώμη που λάτρεψε, μούσα του η Σούκι Γουότερχάουζ

Ο κορυφαίος Αμερικανός σχεδιαστής μίλησε στην ιταλική Vogue για την αιώνια πόλη και το boho glam του φθινοπώρου
Η συλλογή Michael Kors Fall/ Winter 2025-2027 έχει σκηνικό καμπάνιας την «αιώνια πόλη».
Σε τόνους νεοκλασικούς και ουδέτερους, με αξεσουάρ χρηστικά και φόρμες χαλαρές. Ο ονομαστός Αμερικανός σχεδιαστής επιμένει στο glam της αστικής καθημερινότητας, εμπνευσμένος από τη Ρώμη και το χαρακτηριστικό ντύσιμο της νυν μούσας του, Σούκι Γουότερχάουζ. Μίλησε στην ιταλική Vogue σχετικά.
«Τη Ρώμη την επισκέπτεσαι με τα πόδια, είναι πόλη για περπάτημα, άρα απαιτούνται άνετα παπούτσια. Σκέπτομαι ένα glamour πρακτικό, το μυαλό μου πάει στην ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» και τρελαίνομαι. Οι χαμηλές μπότες, τα ίσια πέδιλα αλλά και οι ρευστές, μαλακές κάπες για ελευθερία κινήσεων είναι βασικά κομμάτια. Τίποτα πολύ στενό…
Εδώ σου χαρίζεται η πολύτιμη αίσθηση απόδρασης. Είναι μέρος με τόση ιστορία, όπου χάνεσαι ανάμεσα στους τουρίστες αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείς να απομονωθείς και να χαλαρώσεις σε ένα δρομάκι ή έναν μυστικό κήπο. Να βρεις μοναδικά vintage καταστήματα, εκπληκτικές εκθέσεις και μαγικά σημεία που παραπέμπουν στο σινεμά. Η Ρώμη είναι τόσο φωτογενής. Στην καμπάνια πήγαμε σε Piazza di Spagna και Colosseo διανύοντας μια καταπράσινη τοποθεσία που δεν ξέραμε πως υπήρχε. Κάναμε λήψεις στο Grand Hotel όπου αναγνώρισα τις σκάλες από το φιλμ «Ripley». Βρεθήκαμε στην πόλη λίγο μετά το θάνατο του Πάπα σε ατμόσφαιρα φορτισμένη. Στο παρελθόν απλά περνούσα από τη Ρώμη μετά από διακοπές στην Ισκια ή το Κάπρι. Τώρα την ανακάλυψα ξανά και είδα τι έχανα».
«Το περιβάλλον είναι «molto internazionale». Φαντάζει ενδεχομένως χαοτική με τα πλήθη από όλο τον κόσμο τριγύρω αλλά τελικά αντιλαμβάνεσαι πως οι κάτοικοί της ξέρουν να ζουν. Σε Νέα Υόρκη, Παρίσι, Μιλάνο «δουλεύεις, δουλεύεις, δουλεύεις». Στη Ρώμη εργάζεσαι αλλά ταυτόχρονα ξεκουράζεσαι απολαμβάνοντας»
«Τριγυρίζοντας σκέφτηκα το Φελίνι, τη Σοφία Λόρεν, τη Μόνικα Βίτι, τη Μόνικα Μπελούτσι. Οι ιταλίδες πρωταγωνίστριες έχουν μια γοητεία ανεξάρτητη από τους ρόλους τους»
«Αγαπώ τη συνεργασία με τη Σούκι γιατί είναι μια προσωπικότητα για χίλια πράγματα. Φανταστική μητέρα, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Δουλεύει και ταξιδεύει διαρκώς ενώ έχει φοβερό στυλ, το οποίο με εμπνέει. Αυτό το bohemian και το hippie που τη διακρίνει είναι «πολύ Suki». Μάλιστα τώρα, τα μαλλιά της την κάνουν να μοιάζει με «Αγγλίδα Μόνικα Βίτι»
«Είμαι ενθουσιασμένος και για έναν πρόσθετο λόγο. Συμμετέχω στην εκστρατεία World Food Programme στη Ρώμη για να ενισχύσουμε παιδιά που πάνε σχολείο. Θα κυκλοφορήσω ένα μπλουζάκι από οργανικό βαμβάκι για αυτόν το σκοπό».
