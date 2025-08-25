Μichael Kors: Καμπάνια στη Ρώμη που λάτρεψε, μούσα του η Σούκι Γουότερχάουζ

Η συλλογή Michael Kors Fall/ Winter 2025-2027 έχει σκηνικό καμπάνιας την «αιώνια πόλη».

Σε τόνους νεοκλασικούς και ουδέτερους, με αξεσουάρ χρηστικά και φόρμες χαλαρές. Ο ονομαστός Αμερικανός σχεδιαστής επιμένει στο glam της αστικής καθημερινότητας, εμπνευσμένος από τη Ρώμη και το χαρακτηριστικό ντύσιμο της νυν μούσας του, Σούκι Γουότερχάουζ. Μίλησε στην ιταλική Vogue σχετικά.

«Τη Ρώμη την επισκέπτεσαι με τα πόδια, είναι πόλη για περπάτημα, άρα απαιτούνται άνετα παπούτσια. Σκέπτομαι ένα glamour πρακτικό, το μυαλό μου πάει στην ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» και τρελαίνομαι. Οι χαμηλές μπότες, τα ίσια πέδιλα αλλά και οι ρευστές, μαλακές κάπες για ελευθερία κινήσεων είναι βασικά κομμάτια. Τίποτα πολύ στενό…

Εδώ σου χαρίζεται η πολύτιμη αίσθηση απόδρασης. Είναι μέρος με τόση ιστορία, όπου χάνεσαι ανάμεσα στους τουρίστες αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείς να απομονωθείς και να χαλαρώσεις σε ένα δρομάκι ή έναν μυστικό κήπο. Να βρεις μοναδικά vintage καταστήματα, εκπληκτικές εκθέσεις και μαγικά σημεία που παραπέμπουν στο σινεμά. Η Ρώμη είναι τόσο φωτογενής. Στην καμπάνια πήγαμε σε Piazza di Spagna και Colosseo διανύοντας μια καταπράσινη τοποθεσία που δεν ξέραμε πως υπήρχε. Κάναμε λήψεις στο Grand Hotel όπου αναγνώρισα τις σκάλες από το φιλμ «Ripley». Βρεθήκαμε στην πόλη λίγο μετά το θάνατο του Πάπα σε ατμόσφαιρα φορτισμένη. Στο παρελθόν απλά περνούσα από τη Ρώμη μετά από διακοπές στην Ισκια ή το Κάπρι. Τώρα την ανακάλυψα ξανά και είδα τι έχανα».