Miutine, ένα «γκουρμέ» άρωμα σκανταλιάς και ανυπακοής με την Εμμα Κόριν

H νεαρή Βρετανίδα ηθοποιός αντιπροσωπεύει την queer κοινότητα και παίζει τώρα στο «Περηφάνεια και Προκατάληψη»

Το καινούριο άρωμα του οίκου Miu Miu χαρακτηρίζεται γκουρμέ γιατί βασίζεται στη σπάνια γαλλική φράουλα Mara des bois. Γιασεμί, πατσουλί, βανίλια bourbon συμπληρώνουν το ελιξίριο γλύκας και δροσιάς. Λέγεται Miutine γιατί συνδέει το όνομα του δημοφιλούς ιταλικού label με τη λέξη mutine, δηλαδή σκανταλιάρα. Ποια άλλη από την Εμμα Κόριν θα μπορούσε να εκφράσει αυτό το… απείθαρχο προιόν ομορφιάς; H 29χρονη Βρετανίδα ηθοποιός που μάθαμε ως νεαρή Νταιάνα στην πολυβραβευμένη σειρά «The Crown- To Στέμμα» είναι ήδη πρέσβειρα στις σειρές ρούχων της εταιρείας. Επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει και στην αρωματική καμπάνια χάρη στο ασυμβίβαστο πνεύμα της. Το 2021 αυτοσυστήθηκε δημοσίως ως queer με μια πολύκροτη συνέντευξη στους New York Times, ενώ το 2022 έγινε η πρώτη non-binary cover star της Vogue.