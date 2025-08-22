Miutine, ένα «γκουρμέ» άρωμα σκανταλιάς και ανυπακοής με την Εμμα Κόριν

H νεαρή Βρετανίδα ηθοποιός αντιπροσωπεύει την queer κοινότητα και παίζει τώρα στο «Περηφάνεια και Προκατάληψη»
Το καινούριο άρωμα του οίκου Miu Miu χαρακτηρίζεται γκουρμέ γιατί βασίζεται στη σπάνια γαλλική φράουλα Mara des bois.
Γιασεμί, πατσουλί, βανίλια bourbon συμπληρώνουν το ελιξίριο γλύκας και δροσιάς. Λέγεται Miutine γιατί συνδέει το όνομα του δημοφιλούς ιταλικού label με τη λέξη mutine, δηλαδή σκανταλιάρα. Ποια άλλη από την Εμμα Κόριν θα μπορούσε να εκφράσει αυτό το… απείθαρχο προιόν ομορφιάς;
H 29χρονη Βρετανίδα ηθοποιός που μάθαμε ως νεαρή Νταιάνα στην πολυβραβευμένη σειρά «The Crown- To Στέμμα» είναι ήδη πρέσβειρα στις σειρές ρούχων της εταιρείας. Επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει και στην αρωματική καμπάνια χάρη στο ασυμβίβαστο πνεύμα της. Το 2021 αυτοσυστήθηκε δημοσίως ως queer με μια πολύκροτη συνέντευξη στους New York Times, ενώ το 2022 έγινε η πρώτη non-binary cover star της Vogue.
Πρόσφατα έπαιξε στο τολμηρό ρομάντζο εποχής «Ο εραστής της λαίδη Τσάτερλι» αλλά και στην περιπέτεια υπερηρώων της Marvel «Deadpool & Wolverine». Τώρα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο φιλμ «Περηφάνεια και Προκατάληψη».
Ως perfume Miu Miu girl μιλάει για ένα άρωμα ανεξαρτησίας, ασέβειας, διασκέδασης. Ο μετρ της αρωματοποιίας Dominique Ropion κατατάσσει το Muitine στις gourmand δημιουργίες. «Κατέληξα σε μια αίσθηση άτακτης φρεσκάδας» δηλώνει ο ίδιος. Ψάχνω να βάλω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα μπουκάλι και να το κάνω να λειτουργήσει» αναφέρει η Εμμα.
«Είναι φρουτώδες και λουλουδένιο. Το ήθος της Miu Miu έχει στο επίκεντρο την αυτοέκφραση και την αυτονομία που πραγματικά με αντιπροσωπεύουν» εξήγησε η νεαρή star στο Harper’s Bazaar.
Στην καμπάνια τη βλέπουμε από τη μια νεγκλιζέ, δηλαδή θηλυκή και αισθησιακή και από την άλλη με ανδρόγυνο look.
Ουαλικής καταγωγής επιμένει εν όψει φθινοπώρου πως δεν υπάρχει «τίποτα ωραιότερο από το Λονδίνο με ήλιο»….
