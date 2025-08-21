Yπέρλαμπρη και με μαγιό η 92χρονη Τζόαν Κόλινς, «είσαι είδωλο» της γράφουν

Η αξεπέραστη «Alexis» της σειράς «Δυναστεία» αποπνέει ακόμα δυναμισμό και αυτοπεποίθηση

Mεγάλος ντόρος με τις τελευταίες εικόνες της Τζόαν Κόλινς στις διακοπές της. Η Λονδρέζα ηθοποιός «που δεν το βάζει κάτω» παρά τα 92 της χρόνια, έκανε πάταγο ενώ λιαζόταν στη Νότια Γαλλία. Συγκεκριμένα, τα διαδικτυακά της στιγμιότυπα στην ξεπλώστρα με λευκό ολόσωμο μαγιό, πληθωρικά κοσμήματα με τιρκουάζ, φούξια καπελίνα προκάλεσαν εγκωμιαστικά σχόλια. Η ηθοποιός και παραγωγός που συνέδεσε το όνομά της με την «κακιά» Alexis της παλιάς τηλεοπτικής σειράς «Δυναστεία», νιώθει νέα και αυτό φαίνεται. Το μακιγιάζ της έντονο, αλλά χωρίς να επισκιάζει το κέφι και το χαμόγελό της.

Ανάμεσα στα σχόλια που εισέπραξε «Είμαι 40 και δεν φαίνομαι τόσο νέα και όμορφη όσο εσύ. Εμβληματική!», «Είσαι είδωλο, απλά διαχρονική και τόσο όμορφη», «Πώς γίνεται να φαίνομαι τόσο μεγάλη ενώ εσύ δεν έχεις αλλάξει σχεδόν καθόλου; Υπέροχη, αγάπη μου!», «Είσαι μια τεράστια πηγή έμπνευσης», «Οι απλοί θνητοί απλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε». Επιπλέον, την ευχαρίστησε η σχεδιάστρια του μαγιό που φόρεσε, η Melissa Odabash, αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία με λεζάντα Hollywood legend iconic. Δημοφιλή περιοδικά όπως People και Page Six έγραψαν για την απίστευτη νεότητά της.