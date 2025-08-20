Ντακότα Τζόνσον: Νέα πρεμιέρα με ασημί, λιτό στράπλες και τη διάσημη μαμά της

Το red carpet της «πάει» πολύ κατά κοινή ομολογία. Eνώ το ανάλαφρο, αισθηματικό φιλμ «Materialists- Ταιριάζουμε» σημειώνει αυτή την περίοδο εμπορική επιτυχία στη χώρα μας, η σαγηνευτική Ντακότα Τζόνσον προωθεί ήδη τη νέα της κωμωδία «Splitsville».

Μάλιστα, στην χθεσινή πρεμιέρα στο Λος Αντζελες, η 35χρονη star γοήτευσε άπαντες με μινιμαλιστικό, στράπλες maxi dress Gucci. Το ασημί φόρεμα ήταν σχεδιαστικά λιτό, με ντραπέ σημεία ενώ η υφή του υφάσματος που παρέπεμπε σε «αλουμινόχαρτο» ή τεχνολογική, space δερματίνη, έκανε τη διαφορά. Η Ντακότα διατηρεί το καθιερωμένο της χτένισμα με τις αφέλειες και τα ίσια μακριά μαλλιά.