Ντακότα Τζόνσον: Νέα πρεμιέρα με ασημί, λιτό στράπλες και τη διάσημη μαμά της

Η 35χρονη ηθοποιός παραμένει Gucci ambassador και ξεσήκωσε τα φλας στο Λος Αντζελες
Το red carpet της «πάει» πολύ κατά κοινή ομολογία. Eνώ το ανάλαφρο, αισθηματικό φιλμ «Materialists- Ταιριάζουμε» σημειώνει αυτή την περίοδο εμπορική επιτυχία στη χώρα μας, η σαγηνευτική Ντακότα Τζόνσον προωθεί ήδη τη νέα της κωμωδία «Splitsville».
Μάλιστα, στην χθεσινή πρεμιέρα στο Λος Αντζελες, η 35χρονη star γοήτευσε άπαντες με μινιμαλιστικό, στράπλες maxi dress Gucci. Το ασημί φόρεμα ήταν σχεδιαστικά λιτό, με ντραπέ σημεία ενώ η υφή του υφάσματος που παρέπεμπε σε «αλουμινόχαρτο» ή τεχνολογική, space δερματίνη, έκανε τη διαφορά. Η Ντακότα διατηρεί το καθιερωμένο της χτένισμα με τις αφέλειες και τα ίσια μακριά μαλλιά.
Το event δεν είχε πάντως μόνο στυλιστικό ενδιαφέρον. Πέραν του καστ και της όμορφης συμπρωταγωνίστριας της Ντακότα, Adria Arjona, ήταν παρούσα η διάσημη μαμά της, Μέλανι Γκρίφιθ. Η τελευταία, 75 ετών πλέον, συνόδευσε την κόρη της με λευκό κοστούμι και έδειχνε πολύ τρυφερή μαζί της.
Θυμίζουμε πως ήταν από τις πλέον περιζήτητες ηθοποιούς των eighties χάρη στην πολύκροτη φεμινιστική ταινία «Εργαζόμενο κορίτσι». Μαμά και κόρη χάρισαν πολλά ενσταντανέ που έγιναν γρήγορα είδηση στην Αμερική και όχι μόνο.
