Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα πραγματοποιηθεί φέτος ο διαγωνισμός τραγουδιού

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026, όπως ανακοίνωσαν στις 20 Αυγούστου η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Η πρωτεύουσα της Αυστρίας επικράτησε του Ίνσμπρουκ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο με το σλόγκαν «Europe, shall we dance» («Ευρώπη, χορεύουμε;»), καλώντας το κοινό να γιορτάσει μαζί το μουσικό γεγονός. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Η επιστροφή της Eurovision στην Αυστρία γίνεται έπειτα από τη νίκη του JJ το 2025 με το τραγούδι «Wasted Love». Πρόκειται για την τρίτη φορά που η χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση.