Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το «θαλάσσιο κυνηγητό» με τα γουρουνάκια στην Άτοκο

Viral έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες τα αγριογούρουνα που ζουν στην Άτοκο, τα οποία κολυμπούν με τον κόσμο που επισκέπτεται τις ακτές της νησίδας.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης συνάντησε με την παρέα του τα γλυκά τετράποδα, όμως κατέληξε να παίζει «θαλάσσιο κυνηγητό» μαζί τους.

Το πρωί της Τρίτης, ο επιτυχημένος δημιουργός περιεχομένου αποκάλυψε με Instagram stories του, πως πήγαινε να δει από κοντά τα διάσημα γουρουνάκια και ανέφερε ότι είχε πάρει και φρούτα μαζί του για να τα ταΐσει.

«Πάμε να βρούμε κάτι γουρουνάκια. Ελπίζω να φτάσουμε. Σχεδόν φτάσαμε… Έχω πάρει και φρούτα μαζί για να τα ταΐσουμε», είχε γράψει.

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα σε βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα, τον βλέπουμε να δίνει στα γλυκά τετράποδα να φάνε από τα καλούδια που είχε πάρει.

