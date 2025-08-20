Back to Top
Exathlon: Αυτό είναι το χλιδάτο ξενοδοχείο που μένουν ο Καράβας και οι παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

Αρχές του Σεπτέμβρη θα κάνει πρεμιέρα το Exathlon και ήδη, τόσο οι παίκτες όσο και ο Γιώργος Καράβας, που θα είναι ο παρουσιαστής, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο με σκοπό να ξεκινήσουν τα γυρίσματα

Το παιχνίδι θα έχει διάρκεια έξι εβδομάδες και η προβολή του θα είναι σχεδόν καθημερινή. Μπορεί να μοιάζει με το Survivor, ωστόσο, όπως λέγεται δεν θα έχει καμία σχέση, αφού θα είναι πιο αθλητικό και δεν θα υπάρχει κομμάτι του ριάλιτι.

