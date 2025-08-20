Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του

Την προτίμησή της στη χώρα μας και στις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού δείχνει για μια ακόμα φορά η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το πιο εξέχον μέλος της, τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, να απολαμβάνει τις διακοπές του στον Κόλπο του Ναυαρίνου -ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου.

Εκεί, φυσικά, ο Μανσούρ και η συνοδεία του δεν θα μπορούσαν να μην δοκιμάσουν τοπικές σπεσιαλιτέ, βασισμένες στο φρέσκο ψάρι, καθώς και πιάτα υψηλής γαστρονομίας, στα εστιατόρια που φιλοξενούνται στους χώρους των κορυφαίων ξενοδοχείων Mandarin, W, Romanos και Westin, του γνωστού συγκροτήματος Costa Navarino.

Αντιπρόεδρος των Εμιράτων και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο Μανσούρ συνδυάζει την πολιτική εξουσία με την εικόνα του global jet-setter. Λάτρης του ποδοσφαίρου και των ιπποδρομιών, αλλά και διεθνής επενδυτής με σημαντικά projects και στη χώρα μας, έχει «χτίσει» γύρω από το όνομά του έναν μύθο, που συνδέει την επιχειρηματική επιτυχία με τον πλούτο και την πολυτέλεια.

Το lifestyle του αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στα σκάφη του. Το γιοτ A+ (147 μέτρα) υπήρξε για χρόνια το «καμάρι» του, αλλά πλέον τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει το υπερσύγχρονο «Blue». Με μήκος 160 μέτρα, εσωτερικούς χώρους που θυμίζουν παλάτι, γυμναστήρια, spa και αίθουσες κινηματογράφου, το superyacht έχει γίνει «πλωτό resort για τον ίδιο και τους εκλεκτούς καλεσμένους του. Η αξία του εκτιμάται στα 600 εκατ. δολάρια, ενώ τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα φτάνουν τα 60 εκατομμύρια.

Το «Blue», μήκους 160 μέτρων, κατασκευάστηκε από τη Lurssen στη Γερμανία, στο ναυπηγείο της Βρέμης. Το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον αγγλικό σχεδιαστή Terence Disdale και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, τον Ιούνιο του 2022. Το «Blue» έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί άνετα έως 48 άτομα σε 24 σουίτες. Μπορεί επίσης να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια χαλαρωτική εμπειρία σε ένα πολυτελές σκάφος.

Φωτογραφίες: Το «Blue» και τα συνοδευτικά του σκάφη στον κόλπο του Ναυαρίνου