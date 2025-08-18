Ανοιχτά της Καλαμάτας το υπερπολυτελές γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι

Το υπερπολυτελές γιοτ του Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ανοιχτά της Καλαμάτας.

Ο λόγος για το γιγάντιο γιοτ «Blue» με σημαία Νήσων Κέιμαν που σταμάτησε λίγο έξω από την Καλαμάτα σήμερα το πρωί, 18 Αυγούστου. Το σκάφος ανήκει στον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, οποίος σπάνια απασχολεί τα Μέσα με εμφανίσεις του καθώς είναι μετρημένες ακόμα και οι παρουσίες του στο γήπεδο του κλαμπ που του ανήκει.

Η εκτιμώμενη αξία του σκάφους ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσια λειτουργικά έξοδα περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.