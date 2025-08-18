«Ο άνδρας μου χέρι-χέρι με την κοπέλα του» - Το story της κόρης του Μπάιντεν πριν ζητήσει διαζύγιο

Η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, γνωστό πλαστικό χειρουργό Δρ. Χάουαρντ Κράιν, ύστερα από 13 χρόνια γάμου.

Η αίτηση κατατέθηκε στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Φιλαδέλφειας και αναφέρει ότι ο γάμος είναι «ανεπανόρθωτα κατεστραμμένος». Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Άσλεϊ Μπάιντεν ζητά την καταβολή διατροφής όσο διαρκεί η διαδικασία του διαζυγίου.

Η εξέλιξη ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά από μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram από τον λογαριασμό της Μπάιντεν, που φαινόταν να στοχεύει τον σύζυγό της. Η ανάρτηση, που διαγράφηκε σύντομα, έδειχνε ένα ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι, με τη λεζάντα: «Ο άντρας μου και η φίλη του κρατιούνται χέρι-χέρι». Η ανάρτηση συνοδευόταν από το τραγούδι «Another» του Notorious B.I.G. με τη Lil’ Kim, στο οποίο ακούγεται ο στίχος: «What do you do when your man is untrue? Do you cut the sucker off and find someone new?»

Δείτε την ανάρτησή της: