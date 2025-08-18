«Ο άνδρας μου χέρι-χέρι με την κοπέλα του» - Το story της κόρης του Μπάιντεν πριν ζητήσει διαζύγιο

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 13 χρόνια γάμου
Η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, γνωστό πλαστικό χειρουργό Δρ. Χάουαρντ Κράιν, ύστερα από 13 χρόνια γάμου.
Η αίτηση κατατέθηκε στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Φιλαδέλφειας και αναφέρει ότι ο γάμος είναι «ανεπανόρθωτα κατεστραμμένος». Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Άσλεϊ Μπάιντεν ζητά την καταβολή διατροφής όσο διαρκεί η διαδικασία του διαζυγίου.
Η εξέλιξη ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά από μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram από τον λογαριασμό της Μπάιντεν, που φαινόταν να στοχεύει τον σύζυγό της. Η ανάρτηση, που διαγράφηκε σύντομα, έδειχνε ένα ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι, με τη λεζάντα: «Ο άντρας μου και η φίλη του κρατιούνται χέρι-χέρι». Η ανάρτηση συνοδευόταν από το τραγούδι «Another» του Notorious B.I.G. με τη Lil’ Kim, στο οποίο ακούγεται ο στίχος: «What do you do when your man is untrue? Do you cut the sucker off and find someone new?»
Δείτε την ανάρτησή της:
Την ίδια ημέρα, η Άσλεϊ Μπάιντεν ανάρτησε επίσης βίντεο όπου περπατά σε πάρκο κάνοντας το σήμα του «thumbs up» στο τραγούδι «Freedom» της Beyoncé, αλλά και ένα απόφθεγμα πάνω από το κομμάτι «Freedom Time» της Lauryn Hill: «Νέα ζωή, νέες αρχές σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή θα ακούγονται όπως παλιά». Όλες οι αναρτήσεις έχουν πλέον διαγραφεί.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 στον καθολικό ναό St. Joseph on the Brandywine στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ, σε μια τελετή που συνδύαζε την καθολική πίστη της Άσλεϊ με την εβραϊκή παράδοση του Κράιν. Ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον. Τότε, ο Τζο Μπάιντεν, που υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος, είχε δηλώσει στο People: «Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος. Και παίρνει μια καταπληκτική γυναίκα».
Σε ομιλία της στο Δημοκρατικό Εθνικό Συνέδριο του 2024, η Άσλεϊ Μπάιντεν είχε μιλήσει συγκινημένη για τη μέρα του γάμου της, λέγοντας ότι ο πατέρας της όχι μόνο την οδήγησε στην εκκλησία, αλλά είχε οργανώσει μέχρι και τις λεπτομέρειες της δεξίωσης. «Ήταν ο πατέρας που γύριζε με το John Deere 4-wheeler φροντίζοντας για τα πάντα. Και πριν με συνοδεύσει, γύρισε και μου είπε πως θα είναι πάντα ο καλύτερός μου φίλος. Όλα αυτά τα χρόνια μετά, μπαμπά, εξακολουθείς να είσαι ο καλύτερός μου φίλος», είχε πει τότε.
