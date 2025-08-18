Τζόκερ: Σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο τα τυχερά δελτία των 14 εκ ευρώ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (17/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού, τουλάχιστον 28.500.000 ευρώ.

Στην κλήρωση βρέθηκαν δύο δελτία που κέρδισαν.από 14.413.147 ευρώ ενώ εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ ήταν: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.

Τα δύο τυχερά δελτία του Τζόκερ που το καθένα κερδίζει από 14.413.147 ευρώ παίχτηκαν σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο, στην Αττική.

Όσο για τα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ τα δύο παίχτηκαν στο Μαρκόπουλο, στο ίδιο πρακτορείο όπου βρέθηκε ο ένας νικητής των 14 εκατομμυρίων ευρώ, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε: Κηφισιά, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο, Χανιά.

Μάλιστα, κανένας από τους τυχερούς της κλήρωσης της Κυριακής δεν έπαιξε το δελτίο με τυχαία επιλογή.