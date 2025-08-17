Τζόκερ κλήρωση 2950: Δύο υπερτυχεροί μοιράζονται από 14 εκατ. ευρώ - Οι "χρυσοί" αριθμοί

Back to Top
Το Τζόκερ κλήρωσε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του

Δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν τα 28.826.294,38 που μοίρασε το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής 17 Αυγούστου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κληρωθεί στην ιστορία του παιχνιδιού.

Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ. Εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.

