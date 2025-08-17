Τζόκερ κλήρωση 2950: Δύο υπερτυχεροί μοιράζονται από 14 εκατ. ευρώ - Οι "χρυσοί" αριθμοί

Το Τζόκερ κλήρωσε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του
Δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν τα 28.826.294,38 που μοίρασε το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής 17 Αυγούστου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κληρωθεί στην ιστορία του παιχνιδιού.
Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ. Εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.
