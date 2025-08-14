H Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε το «πιο σέξι εξώφυλλο» για το νέο της άλμπουμ με φτερά και πούπουλα

Tο άλμπουμ με τίτλο The Life Of A Showgirl θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου
Την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ και τις φωτογραφίες που το συνοδεύουν έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα τα ξημερώματα η Τέιλορ Σουίφτ.
Όπως ανακοίνωσε η 35χρονη τραγουδίστρια, το άλμπουμ με τίτλο The Life Of A Showgirl θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου.
Στις φωτογραφίες και το εξώφυλλο, το οποίο η Daily Mail χαρακτήρισε «το πιο σέξι» της τραγουδίστριας που έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, η Τέιλορ Σουίφτ είναι εντυπωσιακή με τα αποκαλυπτικά φτερωτά ρούχα που φόρεσε.
Στο εξώφυλλο του νέου άλμπουμ, η Σουίφτ ποζάρει «διακοσμημένη» με πολύτιμους λίθους, καθώς ποζάρει σε ένα θέατρο.
Σε μια σέξι φωτογραφία, η τραγουδίστρια του Shake It Off φοράει τεράστια ροζ φτερά και μια μαύρη περούκα με καρέ, ενώ κάθεται σε ένα τραπέζι πίνοντας ένα κοκτέιλ. Συνεχίζοντας το θέμα της showgirl, η Taylor φοράει ένα τεράστιο φτερωτό καπέλο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '20 και ένα εκθαμβωτικό κορμάκι. Ανεβάζοντας τη θερμοκρασία, η τραγουδίστρια του Cruel Summer εντυπωσιάζει με ένα μαύρο και κόκκινο γυαλιστερό στράπλες κορμάκι, καθώς ποζάρει ξαπλωμένη σε μια καρέκλα.
