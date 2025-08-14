H Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε το «πιο σέξι εξώφυλλο» για το νέο της άλμπουμ με φτερά και πούπουλα

Την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ και τις φωτογραφίες που το συνοδεύουν έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα τα ξημερώματα η Τέιλορ Σουίφτ.

Όπως ανακοίνωσε η 35χρονη τραγουδίστρια, το άλμπουμ με τίτλο The Life Of A Showgirl θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου.

Στις φωτογραφίες και το εξώφυλλο, το οποίο η Daily Mail χαρακτήρισε «το πιο σέξι» της τραγουδίστριας που έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, η Τέιλορ Σουίφτ είναι εντυπωσιακή με τα αποκαλυπτικά φτερωτά ρούχα που φόρεσε.

Στο εξώφυλλο του νέου άλμπουμ, η Σουίφτ ποζάρει «διακοσμημένη» με πολύτιμους λίθους, καθώς ποζάρει σε ένα θέατρο.