Η Kate Middleton για το καλοκαίρι: Μια υπενθύμιση για αγάπη, σύνδεση και παιχνίδια στη φύση

«Ανοίξτε την καρδιά σας, τραγουδήστε, χορέψτε, παίξτε», γράφει σε μια νέα ανάρτηση στα social media.
Η Κέιτ Μίντλετον μοιράζεται ένα ξεχωριστό, καλοκαιρινό μήνυμα μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο της σειράς «Mother Nature» που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας «δανείζει» τη φωνή της σε ένα νέο βίντεο, γεμάτο με εικόνες από τη φύση, παιδιά που παίζουν, ανθρώπους που ασχολούνται με την κηπουρική και μέλισσες που βουίζουν.
Στη λεζάντα του βίντεο, η οποία υπογράφεται με το γράμμα «C» (για το Catherine), διαβάζουμε:
«Η ζωή μας ανθίζει όταν φροντίζουμε τους δεσμούς αγάπης και φιλίας. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να εκτιμούμε ο ένας τον άλλον – και τη Μητέρα Φύση. Στην υγειά του καλοκαιριού!»
Καθώς η φωνή της «ντύνει» τις καλοκαιρινές εικόνες του βίντεο, λέει:
«Το καλοκαίρι είναι η εποχή της αφθονίας. Όπως ανθίζουν τα λουλούδια και ωριμάζουν οι καρποί, έτσι κι εμείς υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας το δυναμικό μας για προσωπική ανάπτυξη. Είναι η ιδανική στιγμή για να πυροδοτήσουμε τη δημιουργικότητά μας, να ανακαλύψουμε τα πάθη και τα όνειρά μας.»
Και συνεχίζει:
«Καθώς απολαμβάνουμε τις ηλιόλουστες μέρες, φίλοι και οικογένειες έρχονται κοντά – παίζοντας, συνδεόμενοι, ζώντας τη στιγμή και βρίσκοντας χαρά ακόμη και στις πιο φευγαλέες στιγμές. Η ζωή μας ανθίζει όταν φροντίζουμε τους δεσμούς αγάπης και φιλίας. Οπότε, ανοίξτε την καρδιά σας, τραγουδήστε, χορέψτε, παίξτε. Οι μέρες είναι ακόμη μεγάλες – απλά αγαπήστε και αγαπηθείτε».
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αυτή την περίοδο δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, καθώς περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Πρίγκιπα William και τα τρία τους παιδιά –τον 12χρονο Πρίγκιπα George, την 10χρονη Πριγκίπισσα Charlotte και τον 7χρονο Πρίγκιπα Louis.
Παρότι οι λεπτομέρειες της οικογενειακής τους καθημερινότητας δεν δημοσιοποιούνται, το μήνυμα της Kate υπονοεί πως περνούν χρόνο μαζί στη φύση – κάτι που άλλωστε η ίδια έχει δηλώσει ότι απολαμβάνει περισσότερο με τα παιδιά της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της σε podcast το 2020 είχε πει: «Οι αγαπημένες μου στιγμές με την οικογένειά μου είναι όταν είμαστε έξω στη φύση, στην εξοχή – και είμαστε όλοι μες στις λάσπες».
Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση της πενταμελούς οικογένειας ήταν στις 14 Ιουνίου, στο Trooping the Colour. Στις 13 Ιουλίου, ο Πρίγκιπας William και η Kate συνόδευσαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους στον τελικό του Wimbledon, ενώ στα τέλη Ιουλίου, η Πριγκίπισσα Σάρλοτ ταξίδεψε με τον πατέρα της στην Ελβετία για να παρακολουθήσουν τον τελικό του UEFA Women’s EURO 2025.
