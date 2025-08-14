Η Kate Middleton για το καλοκαίρι: Μια υπενθύμιση για αγάπη, σύνδεση και παιχνίδια στη φύση

Η Κέιτ Μίντλετον μοιράζεται ένα ξεχωριστό, καλοκαιρινό μήνυμα μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο της σειράς «Mother Nature» που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας «δανείζει» τη φωνή της σε ένα νέο βίντεο, γεμάτο με εικόνες από τη φύση, παιδιά που παίζουν, ανθρώπους που ασχολούνται με την κηπουρική και μέλισσες που βουίζουν.

Στη λεζάντα του βίντεο, η οποία υπογράφεται με το γράμμα «C» (για το Catherine), διαβάζουμε:

«Η ζωή μας ανθίζει όταν φροντίζουμε τους δεσμούς αγάπης και φιλίας. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να εκτιμούμε ο ένας τον άλλον – και τη Μητέρα Φύση. Στην υγειά του καλοκαιριού!»

Καθώς η φωνή της «ντύνει» τις καλοκαιρινές εικόνες του βίντεο, λέει:

«Το καλοκαίρι είναι η εποχή της αφθονίας. Όπως ανθίζουν τα λουλούδια και ωριμάζουν οι καρποί, έτσι κι εμείς υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας το δυναμικό μας για προσωπική ανάπτυξη. Είναι η ιδανική στιγμή για να πυροδοτήσουμε τη δημιουργικότητά μας, να ανακαλύψουμε τα πάθη και τα όνειρά μας.»

Και συνεχίζει:

«Καθώς απολαμβάνουμε τις ηλιόλουστες μέρες, φίλοι και οικογένειες έρχονται κοντά – παίζοντας, συνδεόμενοι, ζώντας τη στιγμή και βρίσκοντας χαρά ακόμη και στις πιο φευγαλέες στιγμές. Η ζωή μας ανθίζει όταν φροντίζουμε τους δεσμούς αγάπης και φιλίας. Οπότε, ανοίξτε την καρδιά σας, τραγουδήστε, χορέψτε, παίξτε. Οι μέρες είναι ακόμη μεγάλες – απλά αγαπήστε και αγαπηθείτε».

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αυτή την περίοδο δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, καθώς περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Πρίγκιπα William και τα τρία τους παιδιά –τον 12χρονο Πρίγκιπα George, την 10χρονη Πριγκίπισσα Charlotte και τον 7χρονο Πρίγκιπα Louis.