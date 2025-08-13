11+1 επώνυμοι Έλληνες που είδαν τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες

Κάθε καλοκαίρι στο ίδιο έργο θεατές… Κάποτε, θέλαμε πως και πως να έρθει το καλοκαίρι ώστε να πάμε διακοπές και να απολαύσουμε την παραλία…. Πλέον, προσευχόμαστε μην ξεσπάσει ακόμα μια φωτιά που θα κάψει σπίτια και θα σκοτώσει ανθρώπους και ζώα…

Με την Ελλάδα να βιώνει ξανά τον απόλυτο τρόμο, γυρνάμε τον χρόνο πίσω και θυμόμαστε επώνυμους Έλληνες που έχασαν τα σπίτια τους στη φωτιά και είχαν συγκλονίσει μιλώντας για τα όσα έζησαν, σε μια προσπάθεια να δώσουν κουράγιο στον κόσμο λέγοντας πως «η ζωή των ανθρώπων και οι ψυχές, αυτό έχει σημασία».

Οι 12 επώνυμοι Έλληνες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονταi

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly