Άκης Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του στην παραλία

Ο Άκης Πετρετζίκης έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο προστατευτικός είναι με την κόρη του, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο γνωστός σεφ, που από το 2021 είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Αχιλλέα και την 3χρονη Ακυλίνα, φροντίζει να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μοιράζεται σπάνια εικόνες ή βίντεο των παιδιών του στα social media.

Μία από αυτές τις σπάνιες εξαιρέσεις ήταν το πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, καταγράφοντας ένα περιστατικό στην παραλία. Σε αυτό, ένα αγοράκι πλησιάζει την κόρη του και αρχίζει να παίζει μαζί της, με τον Άκη Πετρετζίκη να παρεμβαίνει.

Με χιουμοριστική διάθεση, συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», ενώ πρόσθεσε: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».

