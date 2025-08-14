Μάνος Κατράκης: Σαν σήμερα γεννήθηκε - Το βίντεο της Φίνος Φιλμ

Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Μάνος Κατράκης και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση για να τον τιμήσει.

Η εταιρεία παραγωγής ταινιών έφτιαξε ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο ηθοποιό και το δημοσίευσε στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στο Instagram, εμφανίζονται αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια ο Μάνος Κατράκης.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Μάνος Κατράκης, ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 και τον θυμόμαστε μέσα από ξεχωριστές του στιγμές στην Φίνος Φιλμ».