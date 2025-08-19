Το φιλί της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη με τον Χρήστο Μάστορα με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Μια φωτογραφία να φιλάει τον Χρήστο Μάστορα με φόντο το ηλιοβασίλεμα μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μοντέλο ανάρτησε αρχικά ένα βίντεο από την παραλία, όπου επισκέφτηκε με τον σύντροφό της και μια εικόνα, που αποτύπωνε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον τραγουδιστή.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος τραβήχτηκε η συγκεκριμένη λήψη, τη μοιράστηκε όμως την Τρίτη 19 Αυγούστου με τους ακολούθους της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της