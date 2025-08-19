Γάμος με κυκλαδίτικο αέρα για την Μόνικα Πατριαρχέα, κόρη της Κατερίνας Σολωμού και του Γιώργου Πατριαρχέα- ΦΩΤΟ

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου, τη Σίφνο, τελέστηκε το περασμένο Σάββατο ο γάμος της Μόνικας Πατριάρχεα, κόρης της γιατρού και γνωστού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Σολωμού και του γιατρού και ιδιοκτήτη του ομώνυμου διαγνωστικού κέντρου, Γιώργου Πατριάρχεα.

Η πολιτική επιστήμονας Μόνικα Σολωμού, η οποία εργάζεται στην Deloitte στο Μόναχο και ο Οικονομολόγος Felix Oeding Erdel αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στην Παναγία Χρυσοπηγή με κουμπάρους την παιδική φίλη της νύφης (από 8 ετών), Ειρήνη Παπαδοπούλου και τον κολλητό φίλο του γαμπρού Marvin Weis.

Το κυκλαδίτικο τοπίο αγκάλιασε με ξεχωριστή λάμψη τη σημαντική αυτή στιγμή του ζευγαριού ενώ ο εξαιρετικός στολισμός και η ενθουσιώδης ατμόσφαιρα ανέδειξαν τη νησιώτικη ομορφιά, χαρίζοντας ρομαντικές εικόνες στους καλεσμένους.

Στο πλευρό του ερωτευμένου ζευγαριού βρέθηκαν φίλοι τους από όλο τον κόσμο, ακόμη και από την Αυστραλία, καθώς και συγγενείς μετατρέποντας το γάμο σε μια μεγάλη γιορτή συγκίνησης, χαράς και αναμνήσεων που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Lazarou Bay της Σίφνου.