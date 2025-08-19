Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Δευτέρας το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και επέστρεψε σπίτι του, μετά από νοσηλεία 5 ημερών.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του. Όπως έχει πει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά το εξιτήριο και λίγο αργότερα δείπνησε με τον δικηγόρο του στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή και διαχειρίσιμη, ενώ προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και συγκροτημένος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο οποίος τον επισκέφθηκε στην κλινική, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη δημόσια συνέντευξη του τραγουδιστή, ενώ σε ισχύ παραμένει η επαγγελματική συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

«Πήγε σπίτι του χθες και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τον δικηγόρο του. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μερκουλίδη, αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», είπε αρχικά η ρεπόρτερ Σοφία Νεφέλη Κατσούλη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».

Η δημοσιογράφος ανέφερε επίσης: «Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση».