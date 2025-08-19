Η «βασίλισσα της κεταμίνης» παραδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Η «βασίλισσα της κεταμίνης», η έμπορος ναρκωτικών που προμήθευσε τη θανατηφόρα δόση στον Μάθιου Πέρι, αποδέχθηκε την ενοχή της σε πολυάριθμες κατηγορίες που συνδέονται με τον θάνατο του ηθοποιού.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια τη Δευτέρα.

Τι παραδέχθηκε η «βασίλισσα της κεταμίνης» - Η ποινή που αντιμετωπίζει

Η Σάνγκα αναμένεται να καταθέσει επίσημα την ενοχή της τις επόμενες εβδομάδες. Αντιμετωπίζει ποινή έως και 45 χρόνια φυλάκισης για όλες τις κατηγορίες, αν και δεν είναι σαφές αν οι ποινές της θα εκτιθούν διαδοχικά ή ταυτόχρονα.

Η Σάνγκα, που είναι κάτοχος διπλής υπηκοότητας ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, παραδέχθηκε ότι εμπορευόταν «party drugs» όπως κεταμίνη και MDMA, καθώς και άλλα ναρκωτικά και χάπια όπως Xanax και κοκαϊνη, από το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ. Βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από τη σύλληψή της, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

H θανατηφόρα δόση κεταμίνης που πήρε ο Μάθιου Πέρι

Υπενθυμίζεται πως ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου 2023 και η κεταμίνη θεωρήθηκε ως η κύρια αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Σάνγκα τού είχε προμηθεύσει δεκάδες δόσεις επικίνδυνων ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι η μάχη του με τον εθισμό είχε παρουσιαστεί εκτενώς στα μέσα ενημέρωσης επί χρόνια.

Στη συνέχεια, όταν ο Μάθιου Πέρι πέθανε, η Σάνγκα και ένας άνδρας με τον οποίο συνεργαζόταν —ο 55χρονος Έρικ Φλέμινγκ — έκαναν βήματα για να αποστασιοποιηθούν από τον ηθοποιό και προσπάθησαν μάλιστα να ρίξουν την ευθύνη στον βοηθό του για τον θάνατο.

Ο βοηθός του Πέρι, ο 60χρονος Κένεθ Ιβαουάσα, ήταν εκείνος που έκανε την ένεση με τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης στον ηθοποιό και επίσης δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετωπίζει ποινή έως και 15 ετών φυλάκισης στη δίκη του τον Νοέμβριο.