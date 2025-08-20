Back to Top
ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Γωγώ Μαστροκώστα: Οι διαφορετικές διακοπές που κάνει μετά τον δύσκολο χειμώνα που πέρασε

Γωγώ Μαστροκώστα: Οι διαφορετικές διακοπ...

Η απόφαση που πήρε

Ένα ήσυχο και γαλήνιο καλοκαίρι περνάει δίπλα στην οικογένειά της και τους δικούς της ανθρώπους, η Γωγώ Μαστροκώστα.

Δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους Βικτώρια, το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια, αποφάσισε το φετινό καλοκαίρι, να μην κάνει διακοπές σε κάποιο νησί της Ελλάδας, ούτε να φύγει στο εξωτερικό, όπως συνήθιζαν να κάνουν οικογενειακώς. Οι στιγμές χαλάρωσης για εκείνη, ήρθαν φέτος, στην Αθήνα, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της, τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο.

