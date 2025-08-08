Nτακότα, Κρις, Πέντρο: Ναι, έφτασε το πιο πολυαναμενόμενο, ερωτικό τρίο στα σινεμά

Αναμφίβολα πολυδιαφημισμένη και με τρεις πολύ γοητευτικούς και περιζήτητους stars, κατέφθασε η χαριτωμένη ταινία «Ταιριάζουμε- Materialists».

Δεν μπορεί να λείψει από τα μέρη μας το νέο, ανάλαφρο «χαρτί» του σύγχρονου Χόλιγουντ για το καλοκαίρι!

Η καλλίγραμμη και super δημοφιλής (λόγω «50 αποχρώσεων του γκρι») Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λούσι, μια μοντέρνα προξενήτρα της Νέας Υόρκης. Το ταίριασμα των ανθρώπων είναι η ειδικότητά της και το επιτυγχάνει με αποφασιστικότητα και επαγγελματικό κυνισμό. Ωστόσο, αν και expert δυσκολεύεται να βάλει σε τάξη την δική της προσωπική ζωή, όταν διχάζεται ανάμεσα στον «κύριο τέλειο» που ενσαρκώνει ο Πέντρο Πασκάλ και τον δύσκολο πρώην της, τον οποίο παίζει ο Κρις Εβανς.