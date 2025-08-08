Nτακότα, Κρις, Πέντρο: Ναι, έφτασε το πιο πολυαναμενόμενο, ερωτικό τρίο στα σινεμά

Η πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα της ανάλαφρης κομεντί «Ταιριάζουμε- Materialists» είναι το κινηματογραφικό δέλεαρ των ημερών
Αναμφίβολα πολυδιαφημισμένη και με τρεις πολύ γοητευτικούς και περιζήτητους stars, κατέφθασε η χαριτωμένη ταινία «Ταιριάζουμε- Materialists».
Δεν μπορεί να λείψει από τα μέρη μας το νέο, ανάλαφρο «χαρτί» του σύγχρονου Χόλιγουντ για το καλοκαίρι!
Η καλλίγραμμη και super δημοφιλής (λόγω «50 αποχρώσεων του γκρι») Ντακότα Τζόνσον υποδύεται τη Λούσι, μια μοντέρνα προξενήτρα της Νέας Υόρκης. Το ταίριασμα των ανθρώπων είναι η ειδικότητά της και το επιτυγχάνει με αποφασιστικότητα και επαγγελματικό κυνισμό. Ωστόσο, αν και expert δυσκολεύεται να βάλει σε τάξη την δική της προσωπική ζωή, όταν διχάζεται ανάμεσα στον «κύριο τέλειο» που ενσαρκώνει ο Πέντρο Πασκάλ και τον δύσκολο πρώην της, τον οποίο παίζει ο Κρις Εβανς.
Το σενάριο θεωρείται καλογραμμένο, το όλο περιβάλλον stylish και βέβαια το καστ μοναδικά λαμπερό. Οι κριτικές είναι μάλλον μέτριες καθώς ενώ θίγονται επίκαιρα ερωτήματα για την ανθρώπινη επαφή και την αντιφατική πραγματικότητα των ραντεβού, το αποτέλεσμα φαντάζει εύπεπτο και επιφανειακό. Η δημιουργός Σελίν Σονγκ, από τη Νότια Κορέα, που διεκδίκησε Οσκαρ με το εν μέρει αυτοβιογραφικό «Περασμένες ζωές», υπέκυψε στη σχολή του αμερικάνικου, χαρωπού ρομάντζου. Το φιλμ θεωρείται πάντως εγγύηση για ένα ευχάριστο βράδυ και πολύς κόσμος αυτό αποζητάει. Επιπλέον είναι «οφθαλμόλουτρο» όχι μόνο λόγω πρωταγωνιστών αλλά και ελιτίστικου περιβάλλοντος στο «Μεγάλο Μήλο».
*Eφτασε ήδη στη Veso Mare και αναμένεται στο Σινε Κάστρο Ρίου
