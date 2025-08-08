Φοριούνται και σαν ζώνες: Το «παιχνίδι» των μαντηλιών πρωταγωνιστεί στο θερινό street style

«Why Is Everyone Wearing Scarves On Their Waists?» αναρωτιέται το Harper’s Bazzaar.

Όμως δεν είναι το μόνο, καθώς ολοένα και πληθαίνουν τα διεθνή δημοσιεύματα για την ορμητική τάση «Scarf Belts» και «Silk Scarf».

Τα δημοφιλέστερα style icons στο Instagram, διάφορα βιντεάκια σε TikTok ενισχύουν την άποψη πως το φετινό καλοκαίρι τα μαντήλια είναι η super trendy λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Αποκαλούν τα φουλάρια το «it accessory» της σαιζόν. Eμείς θα επιβεβαιώσουμε το γεγονός από τις διάφορες street style εικόνες που έχουμε μελετήσει αυτές τις μέρες στις μητροπόλεις της μόδας του εξωτερικού. Επιπλέον, από τις φοβερές παρουσίες με μαντήλια στη μέση που εντοπίσαμε τον Ιούλιο στη Χώρα της Πάτμου!