Φοριούνται και σαν ζώνες: Το «παιχνίδι» των μαντηλιών πρωταγωνιστεί στο θερινό street style

Μπακοπούλου Άντυ
andy_bak@hotmail.com

Το είδαμε ως νούμερο 1 τάση φέτος στην Πάτμο ενώ «σκίζει» εδώ και μήνες στο εξωτερικό

«Why Is Everyone Wearing Scarves On Their Waists?» αναρωτιέται το Harper’s Bazzaar.

Όμως δεν είναι το μόνο, καθώς ολοένα και πληθαίνουν τα διεθνή δημοσιεύματα για την ορμητική τάση «Scarf Belts» και «Silk Scarf».

Τα δημοφιλέστερα style icons στο Instagram, διάφορα βιντεάκια σε TikTok ενισχύουν την άποψη πως το φετινό καλοκαίρι τα μαντήλια είναι η super trendy λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Αποκαλούν τα φουλάρια το «it accessory» της σαιζόν. Eμείς θα επιβεβαιώσουμε το γεγονός από τις διάφορες street style εικόνες που έχουμε μελετήσει αυτές τις μέρες στις μητροπόλεις της μόδας του εξωτερικού. Επιπλέον, από τις φοβερές παρουσίες με μαντήλια στη μέση που εντοπίσαμε τον Ιούλιο στη Χώρα της Πάτμου!

Αλέξα Τσανγκ

Αλέξα Τσανγκ

Ελσα Χοσκ

Ελσα Χοσκ

Ανια Τέιλορ Τζόι

Ανια Τέιλορ Τζόι

Σύμφωνα με τους ειδικούς στυλίστες, πρόκειται για μια νοσταλγική νότα στο ντύσιμο, η οποία σε κάνει αυτόματα να νιώθεις ταξιδιώτης στο Σεν Τροπέ ή στο Πόρτο Φίνο…

Γενικότερα πάντως στο fashion stage δεσπόζουν τα μαντήλια το διάστημα που διανύουμε. Το νέο στοιχείο είναι πως αντικαθιστούν τις ζώνες στη μέση και την περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα στολίζουν παραδοσιακά το λαιμό, τη τσάντα και το κεφάλι (όπως έδειξε επίμονα ο οίκος Gucci). H υφή του μεταξιού και τα ιδιαίτερα prints μπορούν μεμιάς να μεταμορφώσουν την πιο απλή, μονοχρωματική εμφάνιση. Την μετατρέπουν σε επικαιρη και σημερινή. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν Ελσα Χοσκ, Αλέξα Τσανγκ, Ανια Τέιλορ Τζόι και πολλές άλλες κορυφαίες fashionistas.

Street style - μόλις τώρα- στην Κοπεγχάγη

Street style - μόλις τώρα- στην Κοπεγχάγη

Street style στο Λονδίνο

Street style στο Λονδίνο

Street style στο Λονδίνο

Street style στο Λονδίνο

Street style στο Μιλάνο

Street style στο Μιλάνο

Street style στη Νέα Υόρκη

Street style στη Νέα Υόρκη

Gucci show spring summer 2025

Gucci show spring summer 2025

Το τελευταίο λεύκαμα Gucci

Το τελευταίο λεύκαμα Gucci

Ενδεικτικά επώνυμα μαντήλια

Ενδεικτικά επώνυμα μαντήλια

Look του οίκου Schiaparelli

Look του οίκου Schiaparelli

#tags Μαντήλια Αξεσουάρ Μόδα

Best View