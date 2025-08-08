Λετίσια, Μαγιόρκα: Επιμένει στα απλά και ανάλαφρα summer dresses με εσπαντρίγιες

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επισκέφθηκε έκθεση του Joan Miró και τα φλας άστραψαν
Σταθερά στο προσκήνιο οι ενδυματολογικές επιλογές της βασίλισσας Λετίσια της Ισπανίας.
Σπάνια «ρισκάρει» στυλιστικά, αλλά παραμένει κομψή, πολύ κοντά στη μέση, προσιτή αισθητική περί θηλυκότητας. Αυτή τη φορά, οι εικόνες της έκαναν το γύρω του κόσμου με φόντο τη Μαγιόρκα. Μαζί με τον σύζυγό της Φελίπε και τις κόρες της Ελεονόρα και Ινφάντα Σοφία, πέρασαν χαλαρές στιγμές στο διάσημο, κοσμοπολίτικο θέρετρο και επισκέφθηκαν έκθεση του εμβληματικού ζωγράφου Joan Miró.
Η τελευταία τους βόλτα απέφερε βέβαια πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα, με την Λετίσια να υπερισχύει και πάλι σε μερίδιο προσοχής.
Φόρεσε ένα άνετο ροζ φόρεμα με τιράντες, σούρες στο στήθος και πλούσια φούστα, συνδυασμένο με το αγαπημένο της αξεσουάρ, τις ισπανικές εσπαντρίγιες. Συγκεκριμένα, το εν λόγω summer dress είχε ετικέτα Hugo Boss. Tα υποδήματα ήταν Espardenyes Torres, το τσαντάκι της Feel Mallorca και τα κοσμήματα Sure Jewels. Οι κόρες της, αντίθετα από τη Λετίσια επέλεξαν εμπριμέ φορέματα, στην ίδια δροσερή και ανεπιτήδευτη λογική.
Θυμίζουμε πως η 52χρονη πρώην δημοσιογράφος από το Οβιέδο, οπαδός του fitness και της σκληρής γυμναστικής, έχει απασχολήσει τα media για την ερωτική της ζωή πριν το παλάτι και την κακή σχέση της με την πεθερά της, Σοφία. Θεωρείται style icon που αναδεικνύει περισσότερο πιο οικονομικά labels συγκριτικά με άλλες royals.
