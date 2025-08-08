Λετίσια, Μαγιόρκα: Επιμένει στα απλά και ανάλαφρα summer dresses με εσπαντρίγιες

Σταθερά στο προσκήνιο οι ενδυματολογικές επιλογές της βασίλισσας Λετίσια της Ισπανίας.

Σπάνια «ρισκάρει» στυλιστικά, αλλά παραμένει κομψή, πολύ κοντά στη μέση, προσιτή αισθητική περί θηλυκότητας. Αυτή τη φορά, οι εικόνες της έκαναν το γύρω του κόσμου με φόντο τη Μαγιόρκα. Μαζί με τον σύζυγό της Φελίπε και τις κόρες της Ελεονόρα και Ινφάντα Σοφία, πέρασαν χαλαρές στιγμές στο διάσημο, κοσμοπολίτικο θέρετρο και επισκέφθηκαν έκθεση του εμβληματικού ζωγράφου Joan Miró.

Η τελευταία τους βόλτα απέφερε βέβαια πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα, με την Λετίσια να υπερισχύει και πάλι σε μερίδιο προσοχής.