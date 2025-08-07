Είδωλο των Ρεκόρ Γκίνες η 79χρονη Ντόλι Πάρτον, τιμήθηκε με ειδικό δίπλωμα προσφοράς

Στην 60χρονη διαδρομή της έχει γράψει 5000 τραγούδια και φαντάζει ακόμα αγέραστη
Με αφορμή τα 70 χρόνια που γιορτάζουν από τη γέννησή τους, τα ξακουστά Βραβεία Παγκοσμίων Ρεκόρ Γκίνες έχρισαν «icon» την star της μουσικής country, Ντόλι Πάρτον.
Η 79χρονη Αμερικανίδα τραγουδοποιός και performer απέσπασε τιμητικό «δίπλωμα» ως ζωντανό ίνδαλμα στην καλλιτεχνική της κατηγορία, αλλά και ως ηθοποιός, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Η σημαντική στιγμή απαθανατίστηκε στα στούντιο ηχογράφησης της Πάρτον, στο Νάσβιλ και ήταν βέβαια κατασυγκινημένη.
Γεννημένη στο Τενεσί, έχει να επιδείξει καριέρα 60 χρόνων στη διάρκεια της οποίας συνέθεσε 5000 τραγούδια. To όνομά της έχει συνδεθεί με πολυαγαπημένα hits – όπως το τραγούδι «Τζολίν», τις ταινίες γυναικείας χειραφέτησης «9 to 5» και «Ανθισμένες Μανόλιες», το μιούζικαλ «Dolly», το θεματικό πάρκο Dollywood και μια εκστρατεία φιλαναγνωσίας ονόματι «Βιβλιοθήκη Φαντασίας». Εχει αποσπάσει και άλλα Γκίνες (11) αλλά το τωρινό αποτελεί κάτι σαν αναδρομικό μετάλλιο. Το περιοδικό Rolling Stone άλλωστε την έχει καταχωρίσει στη λίστα του με τους 200 Κορυφαίους Τραγουδιστές όλων των Εποχών.
Επιπλέον, η χαρακτηριστική της φιγούρα με τα φουσκωτά ξανθά μαλλιά, τη σιλουέτα- κλεψύδρα και τα εφαρμοστά western looks έχει γράψει τη δική της ιστορία. Δυστυχώς φέτος πέθανε ο μοναδικός σύζυγός της – είχαν παντρευτεί το 1966.
Ο Craig Glenday, editor in chief στα Guinness World Records δήλωσε: «Η Ντόλι είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καταξιωμένες δημιουργούς και performers στην ιστορία της country, κάτι που απεικονίζεται στα πολλά ρεκόρ Γκίνες που έχει κερδίσει. Είναι πολλά projects στην καρδιά της- η ανακούφιση της φτώχειας, η εκπαίδευση, η ιατρική έρευνα αλλά και η καμπάνια για τα δωρεάν βιβλία. Είναι πραγματικά ένας ζωντανός θρύλος».
Θυμίζουμε πως τα Γκίνες κυκλοφόρησαν την πρώτη τους έκδοση με παγκόσμια ρεκόρ το 1955 στο Λονδίνο. Εχουν τιμήσει στο παρελθόν Μπιγιονσέ, Τέιλορ Σουίφτ, Πολ Μακ Κάρτνει, Ελτον Τζον.
