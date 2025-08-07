Είδωλο των Ρεκόρ Γκίνες η 79χρονη Ντόλι Πάρτον, τιμήθηκε με ειδικό δίπλωμα προσφοράς

Με αφορμή τα 70 χρόνια που γιορτάζουν από τη γέννησή τους, τα ξακουστά Βραβεία Παγκοσμίων Ρεκόρ Γκίνες έχρισαν «icon» την star της μουσικής country, Ντόλι Πάρτον.

Η 79χρονη Αμερικανίδα τραγουδοποιός και performer απέσπασε τιμητικό «δίπλωμα» ως ζωντανό ίνδαλμα στην καλλιτεχνική της κατηγορία, αλλά και ως ηθοποιός, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Η σημαντική στιγμή απαθανατίστηκε στα στούντιο ηχογράφησης της Πάρτον, στο Νάσβιλ και ήταν βέβαια κατασυγκινημένη.

Γεννημένη στο Τενεσί, έχει να επιδείξει καριέρα 60 χρόνων στη διάρκεια της οποίας συνέθεσε 5000 τραγούδια. To όνομά της έχει συνδεθεί με πολυαγαπημένα hits – όπως το τραγούδι «Τζολίν», τις ταινίες γυναικείας χειραφέτησης «9 to 5» και «Ανθισμένες Μανόλιες», το μιούζικαλ «Dolly», το θεματικό πάρκο Dollywood και μια εκστρατεία φιλαναγνωσίας ονόματι «Βιβλιοθήκη Φαντασίας». Εχει αποσπάσει και άλλα Γκίνες (11) αλλά το τωρινό αποτελεί κάτι σαν αναδρομικό μετάλλιο. Το περιοδικό Rolling Stone άλλωστε την έχει καταχωρίσει στη λίστα του με τους 200 Κορυφαίους Τραγουδιστές όλων των Εποχών.