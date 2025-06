Πέντρο Πασκάλ,Vanity Fair: «Τι χαζό για έναν 50άρη να έχει τόση προσοχή»

Πλέον τα πράγματα δείχνουν ρόδινα. «Εσκισε» στην tv στις σειρές «Narcos», «Game of Thrones», «The Last of Us». Εγινε σκίτσο στο New Yorker. Στην απονομή των Critics Choice Awards, η Τσέλσι Χάντλερ ανέφερε το 2023 ως «τη χρονιά που όλοι έγιναν περήφανοι για τον Πέδρο Πασκάλ». Το ίδιο έτος εμφανίστηκε στο Met Gala με look Valentino και κόκκινο κραγιόν αποδεικνύοντας την τόλμη του στη μόδα.

Τώρα παίζει στη ρομαντική κομεντί «Ταιριάζουμε;» με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κρις Εβανς, όπου δεν αισθάνθηκε διόλου ελκυστικός. «Νιώθω γελοίος που με κοιτάνε όλοι. Ήταν κάτι τόσο τρομακτικό, ψεύτικο, να νιώθω ότι μπορούσα να υποδυθώ κάποιον που ήταν ο γόης του Μανχάταν. Ήμουν σε νάρθηκα, δεν μπορούσα να κάνω ούτε push-ups…» περιέγραψε στο Vanity Fair.

Tην Πρωτοχρονιά του 2025 έγραψε «Επούλωση. Πραγματικά».