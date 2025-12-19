Inner Wheel: Φλας στο χριστουγεννιάτικο τσάι του, σε εγκάρδιο κλίμα κοινωνικής προσφοράς

Στο υπέροχα στολισμένο και φωταγωγημένο roof garden του παραλιακού ξενοδοχείου My Way, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Τσάι του Inner Wheel Πατρών Βορρά–Ρίου.

Tα έσοδα του καθιερωμένου, φιλανθρωπικού event θα διατεθούν στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξή του.

Η βραδιά προσέλκυσε μέλη και φίλες του σωματείου, καθώς και εκπροσώπους άλλων συλλόγων, που αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν γλυκές και αλμυρές γεύσεις, με ευχάριστη μουσική υπόκρουση. Χαιρέτησαν η πρόεδρος Μαρία Ασημακοπούλου και η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.