Inner Wheel: Φλας στο χριστουγεννιάτικο τσάι του, σε εγκάρδιο κλίμα κοινωνικής προσφοράς

Τα έσοδα του event θα διατεθούν στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων
Στο υπέροχα στολισμένο και φωταγωγημένο roof garden του παραλιακού ξενοδοχείου My Way, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Τσάι του Inner Wheel Πατρών Βορρά–Ρίου.
Tα έσοδα του καθιερωμένου, φιλανθρωπικού event θα διατεθούν στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξή του.
Η βραδιά προσέλκυσε μέλη και φίλες του σωματείου, καθώς και εκπροσώπους άλλων συλλόγων, που αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν γλυκές και αλμυρές γεύσεις, με ευχάριστη μουσική υπόκρουση. Χαιρέτησαν η πρόεδρος Μαρία Ασημακοπούλου και η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.
Το Inner Wheel Πατρών Βορρά–Ρίου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και στήριξαν έμπρακτα αυτή τη σημαντική κοινωνική δράση, σχεδιάζοντας για το μέλλον συνεχείς πρωτοβουλίες προσφοράς και αλληλεγγύης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr