Όχι στη βία: Συμπλήρωσε 12 χρόνια ο δημοτικός ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Προβλήθηκε επίκαιρο ντοκιμαντέρ και μίλησε η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη στην Αγορά Αργύρη
Μια βραδιά που «άγγιξε» βαθιά το κοινό.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώθηκε εκδήλωση από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Πατρέων- που φέτος συμπλήρωσε 12 χρόνια λειτουργίας- μαζί με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας του ΚΕΘΙ. Συγκεκριμένα, πρόβαλαν το ντοκιμαντέρ «Tack», ώστε να ανοίξει ακόμα περισσότερο η συζήτηση για την έμφυλη βία.
Μάλιστα, η αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισήμανε στο βήμα πως «δεν πρόκειται για τυπική επέτειο, αλλά υπενθύμιση ότι σε μία κοινωνία όπου κυριαρχούν οι ανισότητες, η εκμετάλλευση και η ανασφάλεια, η έμφυλη βία όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αναπαράγεται και ενισχύεται».
Δημοσιεύματα αναφέρουν αύξηση κατά 90% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας από το 2023 στο 2024 (15.000 υποθέσεις που καταγράφονται το 2023 έφτασαν στις 25.000 για το 2024). Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε μέρα η ΕΛΑΣ καλείται σε 60 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εξ αυτών, προκύπτει με σαφήνεια ότι το ζήτημα είναι βαθύ και αυξανόμενο και αποτυπώνει ένα κοινωνικό πρόβλημα με δομικές διαστάσεις.
«Τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι δομές προστασίας των γυναικών υποχρηματοδοτούνται. Στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, πάνω από 250 άνθρωποι βρήκαν προστασία, αξιοπρέπεια και φροντίδα, γυναίκες και παιδιά που χρειάζονταν ασφαλή χώρο για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους….» ανέφερε η κ. Σαμούρη. Κατά την εισήγησή της απαιτούνται μόνιμες δομές, μόνιμο προσωπικό, ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης και όχι αποσπασματικές δράσεις βιτρίνας.
Στην εκδήλωση που προηγήθηκε της προβολής, παραβρέθηκαν η σύμβουλος Δημάρχου Ήρα Κουρή και η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη – Γωργιτσοπούλου.
Backstage: Φλας στη φωτογράφιση μόδας του γιορτινού THEBEST MAGAZINE, κυκλοφορεί πριν τα Χριστούγεννα!
Burberry φιόγκοι και celebrities: «Άναψε» το δέντρο στο λονδρέζικο ξενοδοχείο Claridge’s
Μέγαρο Μουσικής: Παιδικά Χριστούγεννα με «Αλαντίν», Νινιό και Παπούλια, κλείστε εισιτήρια
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr