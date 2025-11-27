Όχι στη βία: Συμπλήρωσε 12 χρόνια ο δημοτικός ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Μια βραδιά που «άγγιξε» βαθιά το κοινό.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώθηκε εκδήλωση από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Πατρέων- που φέτος συμπλήρωσε 12 χρόνια λειτουργίας- μαζί με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας του ΚΕΘΙ. Συγκεκριμένα, πρόβαλαν το ντοκιμαντέρ «Tack», ώστε να ανοίξει ακόμα περισσότερο η συζήτηση για την έμφυλη βία.

Μάλιστα, η αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισήμανε στο βήμα πως «δεν πρόκειται για τυπική επέτειο, αλλά υπενθύμιση ότι σε μία κοινωνία όπου κυριαρχούν οι ανισότητες, η εκμετάλλευση και η ανασφάλεια, η έμφυλη βία όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αναπαράγεται και ενισχύεται».